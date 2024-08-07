Укрепить сотрудничество с Узбекистаном призвали в МИДе Казахстана

Заместитель министра иностранных дел РК Алибек Куантыров на Казахстанско-узбекском Деловом совете 7 августа 2024 года предложил совместно проработать проекты в сфере энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, водопользования и экологии, сообщает Zakon.kz.

Алибек Куантыров отметил, что Казахстан и Узбекистан продолжают укреплять сотрудничество на всех направлениях. По его словам, сегодня двусторонние отношения вышли на совершенно новый уровень.

"Казахстан заинтересован в укреплении всестороннего и многогранного сотрудничества с Узбекистаном по всему спектру межгосударственных связей. Главным стержнем взаимодействия двух стран являются торгово-экономические взаимосвязи. К слову, в прошлом году товарооборот между странами достиг более 4 млрд долларов. Стоит задача по наращиванию объема взаимной торговли до 10 млрд долларов. Существенный прогресс достигнут в сфере промышленной кооперации, которая является драйвером нашего сотрудничества", – отметил он.

По его данным, на сегодня промышленная кооперация предусматривает 60 проектов на общую сумму 2,6 млрд долларов, из которых 55 проектов на территории Казахстана и пять проектов на территории Узбекистана. Успешно реализованы 11 совместных проектов на сумму 144 млн долларов. На стадии реализации находятся три совместных проекта на сумму 181 млн долларов. Вместе с тем прорабатываются еще 46 проектов на сумму порядка 2,3 млрд долларов.

"Данная динамика свидетельствует об эффективности нашей с вами работы. В этом ключе промышленной кооперации я считаю, что важнейшим шагом на пути создания совместного продукта для экспорта на рынки третьих стран является скорейшая реализация проектов Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия". Он станет не только примером эффективного промышленного взаимодействия, но и ключевой площадкой активно развивающегося Центрально-Азиатского экономического коридора "Север-Юг", – считает Куантыров.

В целом, по оценке вице-министра иностранных дел Казахстана, между странами имеются огромные возможности по дальнейшему развитию и наращиванию сотрудничества во многих приоритетных отраслях.

"Все еще не раскрыт весь потенциал нашего взаимодействия во многих секторах экономики. Поэтому предлагаю совместно проработать проекты в сфере энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, водопользования и экологии, образования и других отраслях", – резюмировал Алибек Куантыров.

7 августа 2024 года Алибек Куантыров рассказал о планах по расширению транзитного и логистического потенциала Казахстана.

