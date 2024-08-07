Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Укрепить сотрудничество с Узбекистаном призвали в МИДе Казахстана

МИД, Узбекистан, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 13:39 Фото: primeminister.kz
Заместитель министра иностранных дел РК Алибек Куантыров на Казахстанско-узбекском Деловом совете 7 августа 2024 года предложил совместно проработать проекты в сфере энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, водопользования и экологии, сообщает Zakon.kz.

Алибек Куантыров отметил, что Казахстан и Узбекистан продолжают укреплять сотрудничество на всех направлениях. По его словам, сегодня двусторонние отношения вышли на совершенно новый уровень.

"Казахстан заинтересован в укреплении всестороннего и многогранного сотрудничества с Узбекистаном по всему спектру межгосударственных связей. Главным стержнем взаимодействия двух стран являются торгово-экономические взаимосвязи. К слову, в прошлом году товарооборот между странами достиг более 4 млрд долларов. Стоит задача по наращиванию объема взаимной торговли до 10 млрд долларов. Существенный прогресс достигнут в сфере промышленной кооперации, которая является драйвером нашего сотрудничества", – отметил он.

По его данным, на сегодня промышленная кооперация предусматривает 60 проектов на общую сумму 2,6 млрд долларов, из которых 55 проектов на территории Казахстана и пять проектов на территории Узбекистана. Успешно реализованы 11 совместных проектов на сумму 144 млн долларов. На стадии реализации находятся три совместных проекта на сумму 181 млн долларов.  Вместе с тем прорабатываются еще 46 проектов на сумму порядка 2,3 млрд долларов.

"Данная динамика свидетельствует об эффективности нашей с вами работы. В этом ключе промышленной кооперации я считаю, что важнейшим шагом на пути создания совместного продукта для экспорта на рынки третьих стран является скорейшая реализация проектов Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия". Он станет не только примером эффективного промышленного взаимодействия, но и ключевой площадкой активно развивающегося Центрально-Азиатского экономического коридора "Север-Юг", – считает Куантыров.

В целом, по  оценке вице-министра иностранных дел Казахстана, между странами имеются огромные возможности по дальнейшему развитию и наращиванию сотрудничества во многих приоритетных отраслях.

"Все еще не раскрыт весь потенциал нашего взаимодействия во многих секторах экономики. Поэтому предлагаю совместно проработать проекты в сфере энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, водопользования и экологии, образования и других отраслях", – резюмировал Алибек Куантыров.

7 августа 2024 года Алибек Куантыров рассказал о планах по расширению транзитного и логистического потенциала Казахстана.

Читайте также

Министр сельского хозяйства Узбекистана о сотрудничестве с Казахстаном
Министр сельского хозяйства Узбекистана рассказал о сотрудничестве с Казахстаном
выступление
Ерлан Карин на открытии клуба Zakovat: Казахстан и Узбекистан следуют по пути преобразований
Токаев, Бердымухамедов, переговоры
Токаев созвонился с президентом Туркменистана
Мадина Мамырханова
Куантыров Алибек МИД РК Узбекистан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
филиппинский медалист Олимпиады
Пожизненный запас еды и меблированную квартиру подарили филиппинцу за "золото" ОИ
фон и замок
Казахстанцам с 1 сентября начнут списывать незаконно оформленные кредиты
Стало известно, как Баян Алагузова назвала новорожденную дочь
Стало известно, как Баян Алагузова назвала новорожденную дочь
Машины, дорожное движение, транспорт, правила дорожного движения
МВД обратилось к казахстанцам из-за тонировки авто
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: