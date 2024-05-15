В Алматы проснулись вязовые клопы

Насекомые начали заползать в квартиры и на балконы, напомнив жителям об их прошлогоднем летнем нашествии. Zakon.kz обратился к специалистам, чтобы узнать, как борются в южной столице с этими насекомыми и возможно ли в этом сезоне увеличение их популяции.

Проснулась природа, а с ней и различные букашки. Алматинцы стали замечать на подоконниках всем знакомых жуков-вонючек. Многие опасаются, что в этом году повторится картина с нашествием древесных клопов, как это происходило в прошлые годы.

Zakon.kz обратился к властям города. В акимате рассказали, какая предупредительная работа по нераспространению в большом количестве насекомых в домах и офисах ведется в мегаполисе.

Ежегодно на территории города Управлением экологии и окружающей среды Алматы проводится обработка зеленых насаждений от вредителей и различных болезней. Для улучшения и сохранения стабильного состояния деревьев и повышения их устойчивости к различным вредителям проводится опрыскивание 2,3 млн. зеленых насаждений, произрастающих на землях общего пользования.

"В текущем году работы по обработке зеленых насаждений от вредителей и болезней, в том числе от древесных клопов, в Алматы проведены в апреле. Так как в этот период при благоприятной погоде обработка считается эффективной и деревья выходят из спячки". Акимат Алматы

Деревья обрабатываются только в теплые дни и в начале вегетационного периода.

Она проводится в 4 этапа за сезон:

1-й этап обработки : с 15 апреля по 20 мая. Она включает в себя 4-кратную обработку дубов и 2-кратную обработку тополей.

2-й этап: с 30 мая по 30 июня (2-я обработка);

3-й этап: с 10 июля по 10 августа (3-я обработка);

4-й этап: с 20 августа по 20 сентября (4-я обработка).

В администрации города отметили, что при этом частота обработки по этой схеме показала себя недостаточной для вредителей-монофагов. Выяснилось, что они устойчивы к пестицидам и требуют проведения дополнительных манипуляций. Кроме того, стало необходимым устанавливать различные ловушки для такого вида насекомых.

Фото: Zakon.kz

По результатам проведенных ранее работ установлено: наибольший эффект воздействия препаратов наблюдается против вредителей-полифагов, таких как каштановая моль, боярышниковая листовертка, розанная листовертка и другие.



"Однако в связи с завозом зеленых насаждений из других стран возникли проблемы обработки против новых инвазивных вредителей-монофагов. А это каждый вид пилильщиков, в частности, семейства сидячебрюхихперепончатокрылых насекомых из группы пилильщиков, которые включают в себя около 400 родов и более 5000 видов. Все они паразитируют только на определенном диком или культурном растении, повреждая его и питаясь его тканями. Наибольший вред вредители-монофаги наносят дубам и карагачам", – разъяснили в акимате.

Как сообщили в городской администрации, в связи с этим для эффективности борьбы с вредителями зеленых насаждений с 2023 года были введены новые методы обработки: во время 1 этапа (начала вегетации) проводится 4-кратная обработка дубов и 2-кратная обработка тополей для максимального воздействия на вредителей-монофагов. Такие меры воздействия рекомендовали отечественные и европейские ученые.

В ведомстве заверили, что во время обработки, которая проводится в ночное время, а также раним утром, применяется сертифицированное биологическое средство. В некоторых случаях химические препараты низкого класса опасности (П-3-4), которые разрешены к применению на территории Казахстана и являются безвредными для людей, птиц и животных.

В акимате отметили, что в случае необходимости алматинцы могут обратиться с вопросами или жалобами в общественную приемную акимата Алматы (Open Almaty) по номеру +7 727 338 33 88 (1308) или подать свое обращение, прикрепив фотографии, на электронный адрес: contact@open-almaty.kz, а также оставить его в официальных пабликах по адресам: instagram.com/openalmaty/ и facebook.com/OpenAlmaty.

Фото: Zakon.kz

Заведующий отделом биологической защиты растений КазНИИ защиты и карантина растений им. Ж. Жиембаева Нуржан Мухамадиев рассказал, почему в Алматы развиваются такие насекомые, как вязовые, или древесные клопы.



"В народе их называют клопы-вонючки, потому что при касании они выделяют неприятный запах. Они размножаются в основном на дворовых территориях, где мало проводят санитарные обрезки. Также их много во дворах, где не все жители согласны на обработку. На таких участках возникают очаги размножения", – сказал специалист.

На центральных улицах такого нашествия нет, хотя и там растут карагачи и другие деревья, добавил спикер.

"Эти клопы неопасны для людей, просто доставляют дискомфорт. Вред окружающим не наносят. Они питаются семенами карагача, живут в подстилках, обитают в кустарниках. Для борьбы в домашних условиях можно применять эвкалиптовое масло, дихлофосы, сетки для окон ставить. А во дворах я бы посоветовал строить скворечники. В городе мало птиц стало, фауна у нас обеднела из-за строительного бума. Надо в школах и садиках обязательно вешать кормушки для птиц и через 2-3 недели клопы перестанут беспокоить горожан". Нуржан Мухамадиев

Ситуация со скоплением вязовых клопов, которые так досаждают алматинцам, год на год не приходится. Влияют на их активность погодные условия.

"Погода и развитие вредителей очень связаны. В нашем регионе нестабильная климатическая зона, поэтому заболевание растений из-за вредителей-насекомых проходит по-разному. Это подтверждают по своим наблюдениям фермеры, садоводы и лесоводы", – отметил специалист.

По его словам, по-своему изменчив каждый новый сезон. И как заметил заведующий отделом биологической защиты растений, в этом году весна ранняя, и насекомые это тоже чувствуют.





"Потепление благоприятно действует на их развитие, поэтому можно наблюдать раннее появление насекомых", – отметил спикер.

Массовое появление насекомых также зависит от участков расположения зеленых насаждений в городе.

"Есть частные территории, есть закрытые, но они являются рассадником таких насекомых, как вязовые клопы. Специалисты не всегда имеют доступ, чтобы подобраться к зеленым насаждениям во дворах для их обработки. Многие жители и вовсе против химической обработки дворовых территорий, несмотря на то, что обработка проводится в основном биологическими препаратами". Нуржан Мухамадиев

Чаще всего жители объясняют свой отказ разными причинами: кто-то опасается аллергической реакции, у кого-то есть проблемы с дыхательной системой, и они тоже боятся. Поэтому появляются очаги, где размножаются насекомые, считает специалист.

"Даже в зимнее время они проникают в квартиры через балконные щели и появляются на окнах и подоконниках. В этой связи жители также должны принимать со своей стороны какие-то меры, следить за окнами, балконами и приусадебными участками", – заключил Нуржан Мухамадиев.

В предыдущие годы Zakon.kz также поднимал тему размножения вязовых клопов, выяснив у специалистов, что виной их активного размножения становится нехватка птиц и недостаточная обработка растений.