Отели Турции пострадали от нашествия клопов

Отели всех уровней в Анталье заявили о массовом нашествии клопов, сообщает Zakon.kz.

Как передает Milliyet, в последние дни начали поступать жалобы в гостиницы и больницы на укусы клопов. Клопов и их яйца находят в изголовьях кроватей и в шкафах для одежды.

Фото: milliyet

Отели проводят дезинсекцию, но вновь сталкиваются с той же проблемой через несколько недель. Борются с насекомыми даже в некоторых пятизвездочных отелях.

Больше всего жалоб поступает на больницы, гостиницы и общественный транспорт. По мнению профессора факультета естественных наук Средиземноморского университета Хусейна Четина, клопы быстро распространяются из-за туристов, которые переносят яйца паразитов в разные точки города.

А в аэропортах Турции из-за угрозы терактов усилили меры безопасности.