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Законодательство РК

В Шымкенте на питание школьников выделили свыше 13 млрд тенге

1 сентября, первое сентября, День знаний, начало учебного года, первоклассники, первый класс, школьники младших классов, ученики, младшие классы, 1 класс, школьная линейка, первый звонок, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 04:00 Фото: Zakon.kz
На обеспечение питанием 137 тыс. школьников третьего мегаполиса страны выделено 13 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

В городском Управлении образования рассказали, что родителям теперь разрешено еженедельно приходить и смотреть, чем кормят их детей. Однако у них на руках должны быть санитарные книжки, что состояние здоровья позволяет и не несет никакой угрозы здоровью и жизни детей. Об этом передает "24KZ".

Со слов главы Управления образования Нургуль Шамшиевой, помимо этого проверяющие родители должны находиться в соответствующей экипировке: в халатах и шапочках.

Также руководителям столовых направлено рекомендованное меню по неделям. Это позволит исключить гастрономические эксперименты. В настоящее время комиссия оценивает готовность столовых к приему школьников.

На пресс-конференции в правительстве 6 августа министр просвещения РК Гани Бейсембаев рассказал, планируется ли охватить горячим питанием всех учащихся школ, а не только начальных классов.

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