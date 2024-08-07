В Шымкенте на питание школьников выделили свыше 13 млрд тенге

На обеспечение питанием 137 тыс. школьников третьего мегаполиса страны выделено 13 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

В городском Управлении образования рассказали, что родителям теперь разрешено еженедельно приходить и смотреть, чем кормят их детей. Однако у них на руках должны быть санитарные книжки, что состояние здоровья позволяет и не несет никакой угрозы здоровью и жизни детей. Об этом передает "24KZ".

Со слов главы Управления образования Нургуль Шамшиевой, помимо этого проверяющие родители должны находиться в соответствующей экипировке: в халатах и шапочках.

Также руководителям столовых направлено рекомендованное меню по неделям. Это позволит исключить гастрономические эксперименты. В настоящее время комиссия оценивает готовность столовых к приему школьников.

На пресс-конференции в правительстве 6 августа министр просвещения РК Гани Бейсембаев рассказал, планируется ли охватить горячим питанием всех учащихся школ, а не только начальных классов.