В Карагандинской области стало больше возможностей получить новую профессию

В Карагандинской области запустили пилотный социальный проект Jumys Tap для обучения жителей новым профессиям. Бесплатные краткосрочные курсы по 48 специальностям проходят на базе семи колледжей Караганды и Темиртау, сообщает Zakon.kz.

На сайте акимата Карагандинской области приводится пример, что в Карагандинском технико-строительном колледже открыли курсы по восьми специальностям. Сейчас здесь обучается 151 человек.

Пятидесятилетний Талгат Тогантаев узнал о курсах в новостях и принял решение учиться. Он осваивает навыки сварщика.

"У меня давно было желание выучиться на сварщика, но не было возможности, потому что я человек работающий. А курсы, как правило, для безработных или на платной основе. Здесь же меня устроило то, что можно учиться, не отрываясь от работы. Программа сокращенная. По работе я занимаюсь газовым отоплением, и нередко возникают проблемы со сварщиками: не всегда удается найти нужного специалиста. И у меня было желание закрыть этот пробел", – поделился Талгат Тогантаев.

Фото gov.kz

Карагандинка Айдана Байтанова работает в школе делопроизводителем, но всегда хотела научиться собирать красивые букеты. Курсы помогут и в этом: за полмесяца дадут основы специальности "флорист". Айдана Байтанова сейчас проходит обучение, а при желании в дальнейшем сможет начать работать в цветочном бизнесе.

Фото gov.kz

В Карагандинском колледже технологии и сервиса по проекту Jumys Tap 39 человек обучаются по двум специальностям – парикмахерское искусство и швейное производство и моделирование одежды.

Фото gov.kz

Тогжан Имарденова – мама в декрете. Пока у ее старших детей каникулы, она решила пройти курсы парикмахерского искусства.

"Как только узнала о проекте, решила обучиться парикмахерскому делу. Мне нравится делать прически людям. За несколько дней мы прошли теорию, сейчас у нас практика. Это нужная профессия, и она пригодится в жизни", – считает Тогжан Имарденова.

По информации Центра трудовой мобильности по Карагандинской области, по проекту Jumys Tap в семи колледжах на краткосрочных курсах проходят обучение около тысячи человек. Записаться на них может любой желающий. Для участия в проекте необязательно иметь официально зарегистрированный статус безработного. Нет ограничений по возрасту. В зависимости от специальности обучение длится от 5 до 30 дней, по завершении выдается сертификат.

Фото gov.kz

Запись на профессиональные курсы продолжается. Всю необходимую информацию можно получить в консультационных пунктах.