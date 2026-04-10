Осужденные получили возможность трудоустройства в Карагандинской области

В Карагандинской области в пилотном режиме реализуется проект по ресоциализации осужденных лиц с участием компании Qarmet. Он направлен на повышение занятости и формирование устойчивых условий для возвращения людей к полноценной жизни.

Инициатива реализуется совместно с Департаментом уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области и области Ұлытау, прокуратурой региона, а также акиматом Карагандинской области. Такой формат взаимодействия стал одним из первых системных решений на региональном уровне.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства в 2025 году поручил принять дополнительные меры по ресоциализации осужденных и повышению их трудозанятости. При поддержке прокуратуры Карагандинской области совместно с органами уголовно-исполнительной системы на площадке компании Qarmet созданы дополнительные рабочие места с организацией проживания и питания и оплаты труда. Трудоустроенные осужденные отмечают значимость таких условий для их адаптации", – сообщил специализированный прокурор прокуратуры Карагандинской области Султан Бакиров.

К участию привлечены лица, отбывающие наказание за преступления небольшой и средней тяжести. На первоначальном этапе они задействованы в работах по поддержанию чистоты на территории комбината и подсобных задачах. Практика показывает, что включение в трудовой процесс становится ключевым фактором социальной адаптации. Стабильный доход, дисциплина и работа в коллективе формируют основу для возвращения к нормальной жизни.

"Раньше все было серым и однообразным, не было понимания, как жить дальше. Сегодня благодаря компании Qarmet появляется уверенность в будущем. Слов не хватает, чтобы до вас донести важность. Лично для меня это реальный шанс вернуться к нормальной жизни и зарабатывать честным трудом", – отметил участник инициативы Асылжан Ерзатов.

Инициатива рассматривается как пилотная модель с потенциалом масштабирования. По оценкам участников, такие решения способны существенно снизить уровень повторной преступности и дать людям реальный шанс начать жизнь заново.