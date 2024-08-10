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Аэропорт Астаны предупредил о задержках рейсов

Аэропорт Астаны предупредил о задержках рейсов, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 13:16 Фото: Zakon.kz
В международном аэропорту Астаны рассказали, какие авиарейсы задерживаются 10 августа 2-24 года из-за позднего прибытия судов, передает Zakon.kz.

Из запланированных 75 рейсов на вылет задерживаются три рейса, на прилет – восемь.

На вылет:

КС622 Астана-Алматы

КС123 Астана-Ташкент

DV714 Астана-Алматы

На прилет:

DV784 Оскемен-Астана

KC7053 Алматы-Астана

КС336 Костанай-Астана

КС621 Алматы-Астана

DV713 Алматы-Астана

КС7316 Кызылорда-Астана

КС124 Ташкент-Астана

КС568 Бодрум-Астана

"Задержек или отмены рейсов из-за непогоды не зафиксированы. Пассажиры могут получить информацию о статусе рейсах и возможных их изменений в расписании у авиакомпании, а также на официальном сайте Международного аэропорта Астаны www.nn-airport.kz или по круглосуточному колл-центру 8 (7172) 702-999", – сообщили в столичном аэропорту.

Ранее власти рассказали, какие мероприятия пройдут в Астане 10 августа в честь дня рождения Абая.

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