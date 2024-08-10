Аэропорт Астаны предупредил о задержках рейсов
Из запланированных 75 рейсов на вылет задерживаются три рейса, на прилет – восемь.
На вылет:
КС622 Астана-Алматы
КС123 Астана-Ташкент
DV714 Астана-Алматы
На прилет:
DV784 Оскемен-Астана
KC7053 Алматы-Астана
КС336 Костанай-Астана
КС621 Алматы-Астана
DV713 Алматы-Астана
КС7316 Кызылорда-Астана
КС124 Ташкент-Астана
КС568 Бодрум-Астана
"Задержек или отмены рейсов из-за непогоды не зафиксированы. Пассажиры могут получить информацию о статусе рейсах и возможных их изменений в расписании у авиакомпании, а также на официальном сайте Международного аэропорта Астаны www.nn-airport.kz или по круглосуточному колл-центру 8 (7172) 702-999", – сообщили в столичном аэропорту.
Ранее власти рассказали, какие мероприятия пройдут в Астане 10 августа в честь дня рождения Абая.