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Как Астана отпразднует День Абая

Машины, автомобили, дорога в Астане, транспорт, дорожное движение в Астане, Астана, новостройки, жилые дома, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 20:05 Фото: Zakon.kz
Столичные власти рассказали, какие мероприятия пройдут в Астане 10 августа в честь дня рождения Абая, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы столичного акимата, в дату рождения великого поэта, просветителя Абая Кунанбаева будут организованы научные конференции, воспитательные часы в школах, викторины и более 70 различных мероприятий.

Праздник, посвященный Дню Абая, стартует в субботу в 9:00 с церемонии возложения цветов к памятнику Абая.

В 11:00 на Аллее писателей (ул. Егемен Қазақстан, 9) состоится литературно-музыкальный вечер "Абай рұханияттың алтын қазығы".

В 11:00 в парке журналистов (ул. Кенесары) пройдет литературный вечер "Алдымда ақын Абай-Темирқазық!".

В 20:00 на берегу реки Есиль (Арбат) в целях популяризации песен Абая состоится "Домбра party". Также 10 августа на Арбате будут организованы викторины, посвященные жизни и творчеству Абая.

Вместе с тем 14 августа в Национальной академической библиотеке РК по итогам экспедиции "Ұлылар мекені..." планируется проведение научной конференции.

Ранее в Бюро национальной статистики РК в преддверии дня рождения великого казахского поэта рассказали, сколько людей в Казахстане названы именем народного просветителя.

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