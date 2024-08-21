Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Аэропорт Алматы назвал причины задержки рейсов

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы , фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 13:16 Фото: unsplash
В Международном аэропорту Алматы сегодня, 21 августа 2024 года, вновь задерживаются вылет и прибытие десятков авиарейсов, сообщает Zakon.kz.

Согласно онлайн-табло воздушной гавани, в частности, задерживается более 20 рейсов, обслуживаемых двумя казахстанскими авиакомпаниями – Air Astana и Scat.

"Касательно задержек сообщаем следующее: обслуживание рейсов проводится в порядке очереди. Проблемы возникают из-за факторов, не зависящих от нас, таких как задержки по причинам позднего прибытия воздушных судов, нехватка резервных самолетов, технические неисправности, замена воздушных судов и другие. За дополнительной информацией просим обратиться в авиакомпании", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Международного аэропорта Алматы.

Также за комментариями мы обратились в пресс-службы Air Astana и Scat.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 13:16
Что делать, если ваш авиарейс задержали – инструкция
, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 13:16

14 августа 2024 года стало известно, что авиакомпании Air Astana и FlyArystan проверят из-за регулярных задержек рейсов и жалоб.

Читайте также

Самолет
Названы причины роста авиапроисшествий в Казахстане
К новому учебному году
Выгодные покупки с Kaspi.kz к новому учебному году
Аэропорт
Ряд поправок для защиты прав авиапассажиров рассматривают в Казахстане
Динара Халдарова
Алматы Аэропорт Алматы 2024 год Авиарейсы Аэропорты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Серебро и золото в астрологии
Каким знакам зодиака нельзя носить серебро, а каким – золото
Мобильное приложение eGov mobile, ЦОН, центры обслуживания населения, цифровые документы, удостоверение личности, паспорт, егов, egov, ЭЦП, электронная цифровая подпись
Что изменилось в правилах оформления паспортов и удостоверений личности
Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на пост Маска о Cybertruck в Чечне
Здоровье акул и людей
Ученые обеспокоены появлением "кокаиновых акул" в океане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: