Аэропорт Алматы назвал причины задержки рейсов
Фото: unsplash
В Международном аэропорту Алматы сегодня, 21 августа 2024 года, вновь задерживаются вылет и прибытие десятков авиарейсов, сообщает Zakon.kz.
Согласно онлайн-табло воздушной гавани, в частности, задерживается более 20 рейсов, обслуживаемых двумя казахстанскими авиакомпаниями – Air Astana и Scat.
"Касательно задержек сообщаем следующее: обслуживание рейсов проводится в порядке очереди. Проблемы возникают из-за факторов, не зависящих от нас, таких как задержки по причинам позднего прибытия воздушных судов, нехватка резервных самолетов, технические неисправности, замена воздушных судов и другие. За дополнительной информацией просим обратиться в авиакомпании", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Международного аэропорта Алматы.
Также за комментариями мы обратились в пресс-службы Air Astana и Scat.
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