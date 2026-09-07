Бригаде скорой помощи понадобилась защита полиции в Алматы: что произошло

В Алматы двое мужчин угрожали бригаде скорой помощи ножом, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города.

"Вызвали скорую помощь – а затем стали угрожать медикам ножом. Сообщение об инциденте поступило в полицию от бригады скорой помощи, которая прибыла на вызов к двум мужчинам. На место – к пересечению улиц Казыбек би и Барибаева – оперативно прибыли патрульные полицейские и участковый инспектор полиции Медеуского района. Оба мужчины были задержаны", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчины находились в состоянии наркотического опьянения. Она сами признались, что незадолго до приезда медиков употребили синтетический наркотик.

Никто из сотрудников скорой помощи не пострадал. Задержанных доставили в подразделение полиции.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе происхождение ножа, а также цель его хранения и ношения. Действиям каждого участника будет дана правовая оценка.

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