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Из 16 тыс. дольщиков 15,5 тыс. получили ключи от квартир в Астане

Из 16 тыс. дольщиков 15,5 тыс. получили ключи от квартир в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 17:02 Фото: акимат города Астаны
Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о том, как решается проблема жилых комплексов, строительство которых затянулось.

"В Астане решением межведомственной комиссии насчитывалось порядка 150 ЖК-долгостроев. За последние годы завершено строительство более 140 ЖК-долгостроя. Долгожданные ключи от квартир получили порядка 15,5 тыс. семей-дольщиков. Среди них есть те, которые ждали завершения строительства ЖК более 15 лет.

Из 16 тыс. дольщиков 15,5 тыс. получили ключи от квартир в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 17:02

Фото: акимат города Астаны

В этом году завершим строительство оставшихся домов, где общее количество дольщиков составляет 431 семью. Во время объезда ознакомился с ходом строительства ЖК "Араби 2 Гранитный 2" и ЖК "Зере 2".

Из 16 тыс. дольщиков 15,5 тыс. получили ключи от квартир в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 17:02

Фото: акимат города Астаны

К примеру, ЖК "Араби 2 Гранитный 2" был признан проблемным 11 лет назад. Здесь ключи от квартир ожидают почти 200 человек. На момент передачи объекта в "Елорда құрылыс компаниясы" не было даже земельного участка у данного ЖК. Была проделана большая работа, в том числе по выделению земучастка, прохождению всех необходимых процедур. На сегодня ведутся строительно-монтажные работы по блоку Б.

Почти аналогичная ситуация с ЖК "Зере 2". Его история началась 10 лет назад. Количество дольщиков – более 230. "Елорда құрылыс компаниясы" также начинал строительство данного дома с нулевого уровня. На сегодняшний день ведутся работы по внутренней отделке и прокладке инженерных систем.

Из 16 тыс. дольщиков 15,5 тыс. получили ключи от квартир в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 17:02

Фото: акимат города Астаны

Завершение долгостроев находится на контроле у главы государства", — написал аким столицы.

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