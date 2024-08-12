Безработных сотрудников нефтесервисных компаний хотят трудоустраивать за рубежом

Председатель союза нефтесервисных компаний Казахстана Алмас Кудайберген рассказал, как хотят трудоустраивать безработных сотрудников нефтесервисных компаний, сообщает Zakon.kz.

Он сообщил, что за 2022-2024 годы на Тенгизе высвобождается более 80 тыс. человек.

"Мы, руководители компаний и бизнесмены начали думать, что делать, нам важен каждый работник, ведь это хорошо обученный персонал, нам не хотелось бы терять людей, семьями – это более 200 тыс человек. Мы начали искать новые проекты, среди них самыми перспективными являются Катар и Саудовская Аравия", – отметил он.

При этом он рассказал, как получить работу там нашим соотечественникам.

"Существует несколько входов. Первый – это через зарубежных генподрядчиков, которые уже работают в Казахстане. Мы подумали, что у них есть какой-то моральный долг и они должны привлекать казахстанские специалистов в свои международные проекты. Организовали поездки в головные офисы генподрядчиков и есть ряд договоренностей, что эти зарубежные компании будут привлекать казахстанских субподрядчиков и специалистов. Мы провели ряд совещаний с участием Министерства энергетики, зарубежных компаний, где зарубежные подрядчики привлекать казахстанских специалистов и компании", – пояснил спикер.

Он же рассказал, каким может быть экономический эффект от этой работы.

"Если взять к примеру 1 тыс. нефтесервисников, которые работают за рубежом со средней зарплатой 200 тыс. долларов, то они могут принести в страну до 250 млн долларов ежегодно. Для примера скажу, что более 1 тыс. человек уже работают в Катаре на зарплате 5 тыс. долларов… К примеру, возьмем турецких подрядчиков, которые получают агрессивную господдержку. В 2022-2023 годах они выполнили проекты за рубежом на миллиарды долларов, значительная часть которых в нефтегазовых сферах Ближнего Востока, России и Казахстана. Эти деньги возвращаются в Турцию в качестве дивидендов и обеспечивают занятость более 1 млн турецких граждан за рубежом", – добавил Алмас Кудайберген.

Отметим, что сегодня, 12 августа в Бюро национальной статистики рассказали о ситуации на рынке труда Казахстана, а также о том, сколько в стране официально зарегистрировано безработных.