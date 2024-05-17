Руслан Дуйсенов назначен гендиректором Союза нефтесервисных компаний Казахстана
Фото: ОЮЛ "KazService"
Генеральным директором Союза нефтесервисных компаний Казахстана стал Руслан Ергешбаевич Дуйсенов.
Руслан Дуйсенов закончил Таразский государственный университет имени М.Х.Дулати и российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.
В разное время работал помощником председателя Сената Парламента РК, советником Посольства Казахстан в Узбекистане.
Прежде чем возглавить ОЮЛ "KazService" был управляющим директором Фонда – АО "Государственный фонд социального страхования" в Минтруда и соцзащиты.
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