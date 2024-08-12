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Сколько безработных официально зарегистрировано в Казахстане

Сколько безработных официально зарегистрировано в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 15:20 Фото: flickr/Vyacheslav Akishin
В Бюро национальной статистики 12 августа 2024 года доложили о ситуации на рынке труда Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным, во втором квартале текущего года уровень безработицы в стране, рассчитанный по методологии Международной организации труда (не имели доходного занятия/работы, активно его искали и были готовы приступить), составил 4,7%.

"Официально на конец июля 2024 года в органах занятости Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан зарегистрированы 338,7 тыс. безработных. Доля зарегистрированных безработных составила 3,5% от рабочей силы", – говорится в сообщении.

По данным бюро, в различных сферах экономики республики были заняты 9,19 млн человек, из них 6,9 млн человек – наемные работники (75,9% от общего числа занятых в экономике), 2,2 млн человек – самостоятельно занятые (24,1% от общего числа занятых в экономике).

"Уровень занятости к населению в возрасте 15 лет и старше составил 64,9%. Среди молодежи в возрасте 15-34 года уровень безработицы достиг 3,2%".Бюро национальной статистики

Безработные (по методологии Международной организации труда) – это лица, которые не имели доходного занятия/работы, активно его искали и были готовы приступить к нему.

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Что важно знать казахстанцам о социальной выплате по потере работы
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По данным Минтруда Казахстана, за первое полугодие 2024 года социальная выплата по случаю потери работы осуществлена на сумму 39 млрд тенге, ее получили 180,2 тыс. человек, что в 1,6 раза превысило количество получателей за шесть месяцев 2023 года. Ежемесячный средний размер назначенной выплаты – 73 081 тенге.

Динара Халдарова
Бюро национальной статистики МТСЗН РК Казахстан 2024 год Безработица Трудоустройство Работа
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