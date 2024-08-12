Сколько безработных официально зарегистрировано в Казахстане

В Бюро национальной статистики 12 августа 2024 года доложили о ситуации на рынке труда Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным, во втором квартале текущего года уровень безработицы в стране, рассчитанный по методологии Международной организации труда (не имели доходного занятия/работы, активно его искали и были готовы приступить), составил 4,7%.

"Официально на конец июля 2024 года в органах занятости Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан зарегистрированы 338,7 тыс. безработных. Доля зарегистрированных безработных составила 3,5% от рабочей силы", – говорится в сообщении.

По данным бюро, в различных сферах экономики республики были заняты 9,19 млн человек, из них 6,9 млн человек – наемные работники (75,9% от общего числа занятых в экономике), 2,2 млн человек – самостоятельно занятые (24,1% от общего числа занятых в экономике).

"Уровень занятости к населению в возрасте 15 лет и старше составил 64,9%. Среди молодежи в возрасте 15-34 года уровень безработицы достиг 3,2%". Бюро национальной статистики

Безработные (по методологии Международной организации труда) – это лица, которые не имели доходного занятия/работы, активно его искали и были готовы приступить к нему.

Материал по теме Что важно знать казахстанцам о социальной выплате по потере работы

По данным Минтруда Казахстана, за первое полугодие 2024 года социальная выплата по случаю потери работы осуществлена на сумму 39 млрд тенге, ее получили 180,2 тыс. человек, что в 1,6 раза превысило количество получателей за шесть месяцев 2023 года. Ежемесячный средний размер назначенной выплаты – 73 081 тенге.