Сколько безработных официально зарегистрировано в Казахстане
Согласно статданным, во втором квартале текущего года уровень безработицы в стране, рассчитанный по методологии Международной организации труда (не имели доходного занятия/работы, активно его искали и были готовы приступить), составил 4,7%.
"Официально на конец июля 2024 года в органах занятости Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан зарегистрированы 338,7 тыс. безработных. Доля зарегистрированных безработных составила 3,5% от рабочей силы", – говорится в сообщении.
По данным бюро, в различных сферах экономики республики были заняты 9,19 млн человек, из них 6,9 млн человек – наемные работники (75,9% от общего числа занятых в экономике), 2,2 млн человек – самостоятельно занятые (24,1% от общего числа занятых в экономике).
"Уровень занятости к населению в возрасте 15 лет и старше составил 64,9%. Среди молодежи в возрасте 15-34 года уровень безработицы достиг 3,2%".Бюро национальной статистики
Безработные (по методологии Международной организации труда) – это лица, которые не имели доходного занятия/работы, активно его искали и были готовы приступить к нему.
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По данным Минтруда Казахстана, за первое полугодие 2024 года социальная выплата по случаю потери работы осуществлена на сумму 39 млрд тенге, ее получили 180,2 тыс. человек, что в 1,6 раза превысило количество получателей за шесть месяцев 2023 года. Ежемесячный средний размер назначенной выплаты – 73 081 тенге.