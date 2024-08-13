Казахстанка хотела оплатить кредит, но узнала о своей смерти

Жительницу села Жангала Западно-Казахстанской области "похоронили". Об этом она узнала после нескольких попыток оплатить онлайн кредит, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала казахстанка, она перевела ежемесячную сумму, но деньги вернулись. Она снова перевела, но сумма со счета не уходила, пишет "Мой город".

"Я обратилась к операторам, а они говорят: "у нас выходит, что вы скончались 4 июля в больнице Астаны". Мне сказали идти в ЗАГС, в налоговую, в ЦОН, сейчас этим занимаюсь", – поделилась женщина на видео.

Когда она пошла в больницу за лекарством, там тоже в базе вышло, что она умерла.

"Но там сотрудники пошли мне навстречу, помогли, выдали лекарства, я состою на учете с давлением. Мне скоро на пенсию, переживаю, что будет с накоплениями, что делать с кредитом, не набежит ли пеня", – переживает казахстанка.

В "Правительстве для граждан" прокомментировали ситуацию.

"4 июля в медучреждении Астаны скончалась женщина. Когда сотрудники медорганизации данные вводили в базу, ошиблись в одной цифре ИИН. В базе оказались данные жительницы ЗКО. Эта же медорганизация и должна будет исправить данные в базе", – пояснили в ЦОНе.

Ранее стало известно о том, что работникам ЦОНа вынесли приговор за махинации с землей в Шымкенте.