Работникам ЦОНа вынесли приговор за махинации с землей в Шымкенте

Комитет национальной безопасности (КНБ) выступил с заявлением. Как оказалось, вступил в законную силу приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента в отношении двух бывших работников местного филиала госкорпорации "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении Комитета за 12 августа 2024 года, экс-сотрудники признаны виновными в неправомерном уничтожении или модификации информации (часть 3 статьи 206 УК РК) и мошенничестве (часть 4 статьи 190 УК РК). Их приговорили к пяти годам лишения свободы условно.

Кроме того, они лишены права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на этот же срок.

"Следствием установлено, что осужденные лица неправомерно осуществляли перемещение и изменение границ земельных участков в Шымкенте путем модификации информации в Автоматизированной информационной системе государственного земельного кадастра". Пресс-служба КНБ

В заключении отмечено, что ущерб государству от их преступной деятельности составил более 50 млн тенге.

8 августа в КНБ заявили о задержании радикала, прошедшего подготовку в лагерях террористов. Всего, за два месяца прошли задержания пятерых казахстанцев в Астане, Алматинской и Западно-Казахстанской областях.