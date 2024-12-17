Соцвыплаты уволенным казахстанцам: как получить помощь от государства

275,7 тысяч казахстанцев получили выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в связи с потерей работы. Такие данные предоставили Zakon.kz 17 декабря 2024 года в пресс-службе Министерстве труда и социальной зашиты населения (МТСЗН).

При этом, как уточнили в ведомстве, 235,6 тыс. гражданам выплата была назначена именно в 2024 году.

Общая сумма выплат составила 79,3 млрд тенге.

В МТСЗН подчеркнули, что в соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца.

Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz;

в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";

заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

в течение одного дня карьерный центр (КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;

если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).

Также эту услугу в онлайн режиме можно получить через Электронную биржу труда.

"При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение". Пресс-служба МТСЗН РК

Выплата будет назначена автоматически.

Специалисты напоминают, социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

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13 декабря 2024 года МТСЗН поделилось интересной информацией. Согласно их заявлению, с начала года 627,6 тыс. человек были охвачены активными мерами содействия занятости. Если более детально, то 496,2 тыс. человек трудоустроили, из них 311,1 тыс. – на постоянную работу.