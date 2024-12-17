Соцвыплаты уволенным казахстанцам: как получить помощь от государства
При этом, как уточнили в ведомстве, 235,6 тыс. гражданам выплата была назначена именно в 2024 году.
Общая сумма выплат составила 79,3 млрд тенге.
В МТСЗН подчеркнули, что в соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца.
Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода.
Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz;
- в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";
- заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;
- в течение одного дня карьерный центр (КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;
- если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).
Также эту услугу в онлайн режиме можно получить через Электронную биржу труда.
"При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение".Пресс-служба МТСЗН РК
Выплата будет назначена автоматически.
Специалисты напоминают, социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.
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13 декабря 2024 года МТСЗН поделилось интересной информацией. Согласно их заявлению, с начала года 627,6 тыс. человек были охвачены активными мерами содействия занятости. Если более детально, то 496,2 тыс. человек трудоустроили, из них 311,1 тыс. – на постоянную работу.