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Прогноз погоды на три дня: в Астане – град, в Алматы – гроза, в Шымкенте – без осадков

Прогноз погоды на три дня: в Астане – град, в Алматы – гроза, в Шымкенте – без осадков, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 15:31 Фото: unsplash
С 15 по 17 августа 2024 года в Астане ожидается град, в Алматы – гроза, а в Шымкенте будет без осадков. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в РГП "Казгидромет".

В Астане:

  • 15 августа – переменная облачность, утром и днем – дождь, гроза, днем возможен град. Ветер юго- западный ночью 3-8 м/с, днем 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С;
  • 16 августа – переменная облачность, временами дождь, гроза, днем возможен град. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +21+23°С;
  • 17 августа – переменная облачность, временами дождь, гроза, днем возможен град. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +21+23°С.

В Алматы:

  • 15 августа – переменная облачность, днем – кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 3-8, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +24+26°С, днем сильная жара +34+36°С;
  • 16 августа – переменная облачность, днем – кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +24+26°С, днем сильная жара +33+35°С;
  • 17 августа – переменная облачность, днем – кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем сильная жара +33+35°С.

В Шымкенте:

  • 15 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15- 20 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +37+39°С;
  • 16 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +31+33°С;
  • 17 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С.

Ранее синоптики рассказали нам о погоде на 15, 16 и 17 августа 2024 года по Казахстану.

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