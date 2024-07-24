Град в Астане, без осадков в Алматы и жара в Шымкенте: прогноз погоды на три дня

Фото: unsplash

С 25 по 27 июля 2024 года в Астане ожидается град, а в Алматы и Шымкенте будет без осадков и жарко. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в РГП "Казгидромет".

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