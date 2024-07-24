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Град в Астане, без осадков в Алматы и жара в Шымкенте: прогноз погоды на три дня

Град в Астане, без осадков в Алматы и жара в Шымкенте: прогноз погоды на три дня, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 16:41 Фото: unsplash
С 25 по 27 июля 2024 года в Астане ожидается град, а в Алматы и Шымкенте будет без осадков и жарко. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в РГП "Казгидромет".

В Астане:

  • 25 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный ночью 2-7, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +30+32°С;
  • 26 июля – переменная облачность, временами – дождь, гроза, днем – град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +26+28°С;
  • 27 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +26+28°С.

В Алматы:

  • 25 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +33+35°С;
  • 26 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем сильная жара +35+37°С;
  • 27 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем сильная жара +36+38°С.

В Шымкенте:

  • 25 июля – небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +38+40°С;
  • 26 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +39+41°С;
  • 27 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +39+41°С.

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Ранее мы узнали у специалистов РГП "Казгидромет", каких сюрпризов ожидать жителям страны от погоды в ближайшие трое суток – с 25 по 27 июля 2024 года.

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