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Похолодание и жара до 41 градуса: к чему готовиться казахстанцам 15-17 августа

Сильная жара, жара, жарко, тепло, лето, жаркое лето, высокая температура, термометр, измерение температуры, прогноз погоды, погода летом, летняя жара, зной, солнце, знойное лето, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 13:20 Фото: freepik
Синоптики РГП "Казгидромет" подготовили прогноз погоды по стране на 15, 16 и 17 августа 2024 года. Специалисты подчеркивают: если на севере Казахстана ожидается понижение температуры, то на юге жара стихать не собирается, сообщает Zakon.kz.

В сообщении метеорологов отмечено, что в ближайшие дни на большей части территории республики сохраняется неустойчивая погода.

"Ожидаются дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града. Сильные дожди ожидаются 15-17 августа на северо-западе и севере, 16 августа – в центре, 17 августа – на востоке Казахстана".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, по республике ожидается усиление ветра.

Также на большей части страны прогнозируется понижение температуры: днем на западе республики до +18+28, на северо-западе до +15+26, на севере до +18+23 градусов.

"Лишь на востоке и юго-востоке страны в дневное время сохранится сильная жара +35+38 градусов. 15 августа на юге страны сохранится сильная жара +41 градус, в центре страны также ожидается сильная жара +35 градусов".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Стоит отметить, что на 14 августа штормовое предупреждение объявлено в 15 областях страны. Подробнее можно прочитать по этой ссылке.

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Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Дожди Жара Прогноз погоды
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