Казахстанцам вернут 1,5 млрд тенге за тепло: известны суммы

В Казахстане завершили перерасчет стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборов учета тепловой энергии, сообщает Zakon.kz.

19 августа 2025 года в Комитете по регулированию естественных монополий (КРЕМ) Министерства национальной экономики напомнили, что законодательство обязывает субъектов естественных монополий корректировать начисления за тепло в зависимости от фактической температуры наружного воздуха.

"По итогам перерасчета гражданам будет возвращено более 1 554,7 млн тенге (с учетом НДС). Средства будут отражены в лицевых счетах отдельной строкой – в виде аванса (сальдо) в новом отопительном сезоне 2025-2026 годов либо за календарный год до конца 2025 года", – пояснили в ведомстве.

Возврат средств затронет все регионы страны. В частности, потребителям:

в Астане будет возвращено 224,5 млн тг

в Алматы – 74,2 млн тг

в Карагандинской области – 457,0 млн тг

в Восточно-Казахстанской области – 257,2 млн тг

в Мангистауской области – 176,7 млн тг

в Костанайской области – 106,9 млн тг

в Северо-Казахстанской области – 74,8 млн тг

в Акмолинской области – 44,3 млн тг

в Павлодарской области – 34,8 млн тг

в Кызылординской области – 23,9 млн тг

в Актюбинской области – 24,1 млн тг

в Жамбылской области – 21,4 млн тг

в области Абай – 19,9 млн тг

в Атырауской области – 11,0 млн тг

в Западно-Казахстанской области – 3,4 млн тг

в Алматинской области – 0,5 млн тг

в Туркестанской области – 0,1 млн тг

в области Жетысу – 0,03 млн тг.

"Для потребителей Шымкента и области Улытау корректировка начислений не предусмотрена, поскольку стоимость регулируемой услуги была сформирована с учетом фактической температуры наружного воздуха", – добавили в КРЕМ.

Там отметили, что в Астане перерасчет осуществлялся ежемесячно в течение всего отопительного сезона, что позволило более точно учитывать изменения температуры и отражать реальные объемы потребленного тепла.

Для получения дополнительной информации можно обратиться в территориальные департаменты Комитета по регулированию естественных монополий по следующим телефонам:

Астана – (7172) 79-58-97;

Алматы – (727) 279-31-39;

Шымкент – (7252) 32-15-07;

область Абай – (7222) 52-17-91;

Акмолинская область – (7162) 50-43-63;

Алматинская область – (7273) 05-91-29;

Атырауская область – (7122) 21-10-38;

Актюбинская область – (7132) 55-73-38;

Восточно-Казахстанская область – (7232) 61-04-88;

Жамбылская область – (7262) 45-94-68;

Западно-Казахстанская область – (7112) 24-01-76;

Карагандинская область – (7212) 90-03-40;

Костанайская область – (7142) 54-28-76;

Кызылординская область – (7242) 26-22-93;

Мангистауская область – (7292) 42-16-20;

Павлодарская область – (7182) 32-12-02;

Северо-Казахстанская область – (7152) 53-42-55;

Туркестанская область – (7253) 35-30-12;

Улытау – (7102) 76-07-24;

Жетысу – (7282) 24-28-05.

В июле 2025 года стало известно, что в Казахстане отложили новые повышения тарифов на коммунальные услуги.