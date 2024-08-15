Ремонт дороги вдоль озера Копа ведется в Кокшетау

В апреле текущего года в Кокшетау приступили к строительству дороги вдоль озера Копа. На сегодня уже уложили 8,5 тыс. квадратных метров, сообщает Zakon.kz.

Новое дорожное полотно проложат от Центра крови до улицы Кенесары вдоль озера Копа. Срок выполнения строительно-монтажных работ – 10 месяцев. Подрядная организация ТОО "АБК Автодор НС" уже приступила к ремонту дороги от моста к центральному рынку.

"На сегодня на участке ведутся работы по укладке верхнего слоя основания из черного щебня. Данные работы осуществляются с соблюдением стандартов безопасности. Общий объем выполненных работ – 8500 квадратных метров", – проинформировали в акимате города Кокшетау.

Проект имеет важное значение для развития городской инфраструктуры, так как является продолжением участка дороги, в том числе от нового моста, построенного в 2020 году.

Новая дорога улучшит доступность обходных маршрутов, а также сократит время в пути в направлении центра города.

В целом, по городу Кокшетау работы по строительству, ремонту и реконструкции улично-дорожной сети начаты с апреля.

Ямочный ремонт дорог провели на 18 участках города. Общая площадь выполнения – более 18 тыс. квадратных метров.

Отсыпку щебнем с разравниванием и уплотнением осуществили в микрорайонах Кулагер, Жайлау, районах старого мясокомбината, парка Алаш, в поселке Застанционный. Работы провели на 9 из 18 запланированных километрах.

Что касается среднего ремонта дорог с укладкой асфальтобетонного покрытия, то план – более 18 тыс. км. Средний ремонт дорог в микрорайоне Бейбетшилик подходит к завершению.

Помимо прочего, в областном центре реализуются многолетние проекты. Один из них – реконструкция дороги от Уалиханова до путепровода. Работы начались в июне прошлого года, окончание работ запланировано до сентября 2024 года.

По проекту реконструкции дороги по улице Габдуллина (от Акана серэ до Уалиханова) за текущий год запланировано завершить работы по замене инженерных сетей – тепловой магистрали, телефонизации, электричества.

"Что касается строительства дорог в микрорайоне Сарыарка, то в этом году будут выполнены работы по возведению водоотводных лотков, проезжей и пешеходной части на участке от проспекта Назарбаева до Габдуллина с поворотом на дорогу вдоль IT-школы и поликлиники", – добавили в акимате областного центра.