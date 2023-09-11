Когда начнется ремонт дороги на БАО и не закроют ли туристам доступ к озеру

Дорога на Большое Алматинское озеро на протяжении трех лет была закрыта для проезда авто. Объясняли это строительством селезащитной плотины и капитальным ремонтом дороги, ведущей к водоему.

В августе 2023 года проезд к БАО открыли, плотину достроили, а вот к самой дороге так никто и не притрагивался. Корреспондент Zakon.kz узнал, будут ли делать обещанный ремонт, и как долго дорога к излюбленному месту алматинцев будет открытой.

Причины

Плотину на случай разрушительных селей на территории Иле-Алатауского национального парка начали строить в 2020 году по поручению президента. Ее строительство было связано с участившимися сходами оползней и таянием ледников.

Сообщалось, что гидротехническое сооружение позволит минимизировать угрозу от селей и обеспечит защиту свыше 500 тыс. человек и около 2 тыс. объектов. Строительство дамбы обещали закончить в 2023 году. К слову, в заявленные сроки уложились, проект сдали 1 июня.

18 августа новую плотину даже посетил глава государства во время рабочей поездки в Алматы.

Фото: akorda.kz

Однако после дорогу так и не открыли, что спровоцировало множество возмущений среди туристов.



Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина заявил, что, по словам сотрудников "КазАвтоЖол", дорога до БАО аварийная, при этом те же работники госкомпании предлагают за 30 тыс. тенге подняться до озера на служебном авто.

Тогда в "КазАвтоЖол" заявили, что движение авто к БАО ограничено из-за дефектов в виде глубоких промоин и сужения проезжей части. Проезд был разрешен только службам национального парка, дорожным органам, пограничной заставе, сотрудникам научной базы "Космостанция", метеорологическим и гидрологическим базам, Управлению туризма Алматы. Для пеших туристов и велосипедистов ограничений не было.

А информацию о том, что дорожные службы перевозят людей до озера за определенную плату, опровергли.

К концу августа проезд к Большому Алматинскому озеру открыли, и практически все соцсети запестрили фотографиями на фоне знаменитой бирюзовой воды. Корреспондент Zakon.kz решил тоже посетить излюбленное место всех алматинцев, а заодно посмотреть на "новую" дорогу.

Фото: Zakon.kz

Дорога к озеру извилистая, а в отдельных местах действительно опасная. Ожидали мы как минимум новый асфальт на некоторых участках, однако с момента закрытия проезда ничего не изменилось, кроме бетонных ограждений, которые выставили у обрывов.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Уже с утра на БАО было много туристов. Приехали мы к 10:00, казалось бы – выходной день, утро, но мест на парковке уже практически не оставалось.

Фото: Zakon.kz

Кто-то приехал просто сделать красивые кадры на фоне озера, другие приехали на пикник большими компаниями и семьями. Одним словом, на БАО был аншлаг. А к обеду туристов стало еще больше.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Как долго дорога будет открытой



Соответственно, возникает вопрос, почему за столько времени дорогу так и не отремонтировали. Причем ремонт обещали сделать капитальный.

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Еще в марте 2022 года сообщилось, что проектно-сметная документация проекта по ремонту дороги к БАО разработана и находится на стадии экологической экспертизы. После получения положительного заключения должны были объявить конкурс и начать строительно-монтажные работы участка. Проект был рассчитан на два года.

Фото: Zakon.kz

В ответе на официальный запрос в компании "КазАвтоЖол" нам рассказали, что проектно-сметная документация капитального ремонта дороги "Алматы-Космостанция" с подъездом к санаторию "Алма-Арасан" действительно разработали еще в 2021 году. Однако в этом году проект будут корректировать, поскольку за три года на дороге появились новые дефекты.



"После корректировки проекта и при выделении необходимых финансовых средств профильным министерством (транспорта – Прим. ред.) планируем объявить конкурс на строительно-монтажные работы", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в "КазАвтоЖол".

Сумма проекта капитального ремонта дороги составляет 10,5 млрд тенге. Однако смету по расходам будут пересматривать и корректировать согласно новому проекту после всех подсчетов. Пока дорогу на озеро закрывать не планируют.

"На сегодняшний день автодорога открыта. Ввод каких-либо ограничений не планируется. Все необходимые дорожные знаки установлены согласно дислокации", – уточнили в госкомпании.

Фото: Zakon.kz

К слову, по старому проекту планировалось, что дорога останется двухполосной. А в рамках капитального ремонта на территории установят смотровые площадки, стоянки для автотранспорта и сетки, защищающие от камнепада.



Почему общественники против

Однако если одни обрадовались открытию дороги на БАО, другие против. В частности, экологическое общество "Зеленое спасение" требует ограничить проезд к озеру.

Они направили открытое обращение председателю Комитета лесного хозяйства и животного мира, директору Иле-Алатауского национального парка и акиму Алматы, в котором напомнили о том, какой хаос творился на БАО до закрытия проезда.

"До 2020 года в окрестностях озера творился хаос: километровые пробки, кучи мусора, тысячи туристов. Закрытие дороги оказалось очень полезным для восстановления экосистем. Благодаря отсутствию большого количества туристов, мусора и шума, к озеру стали спускаться дикие животные", – говорится в обращении.

Экоактивисты подчеркнули, что при этом туризм продолжал развиваться, поскольку пешие туристы все также могли посещать озеро и его окрестности.

"Неожиданно для всех в августе 2023 года проезд к озеру снова открыли для всех желающих. При этом дорога не была отремонтирована и все также опасна. Более того, за прошедшие годы промоины и обвалы склонов увеличились в размерах. В некоторых местах дорога сужена до одной полосы. За неделю на озеро вернулся хаос. Посетители стоят в многочасовых и многокилометровых пробках на узкой дороге. За несколько дней здесь произошло несколько серьезных ДТП, пострадали люди. Экосистемы горного ущелья вновь начали испытывать шок от невероятной рекреационной нагрузки, шума, выхлопных автомобильных газов и мусора. Для огромного количества туристов нет условий", – добавили в экологическом обществе "Зеленое спасение".

Фото: Facebook/Anna Matuykhina

В связи с этим они просят ограничить проезд по дороге на БАО. А после ремонта дороги организовать к озеру общественный экологический транспорт, как это сделали на дороге до Шымбулака.



Неравнодушные граждане также поделились своим мнением на этот счет под постом экоактивистов:

"Полностью поддерживаю. Свободный въезд надо закрыть. Экотранспорт – да. Наш народ, если открыть для всех, загадит все вокруг и распугает всю живность";

"Поддерживаю! Также необходимо ввести бесшумный электротранспорт до озера и обратно. Дорогу оставить для специальных служб, сейсмологов, работников станций";

"Требуйте хотя свободный въезд с 2 до 7, или вы хотите, чтобы ваши дети не смогли туда вообще попасть никогда?".

Пока же споры на эту тему не утихают, остается лишь гадать, кто и как в будущем сможет ездить на Большое Алматинское озеро.

