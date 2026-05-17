События

Паром с детьми заглох посреди озера в Кокшетау – видео

Спасатели МЧС эвакуировали 25 человек с неисправного парома, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2026 19:46 Фото: magnific
В Кокшетау сотрудники МЧС провели оперативную спасательную операцию на озере Копа, эвакуировав с неисправного плавсредства 25 человек. Паром с пассажирами, среди которых находились 10 детей, заглох в нескольких сотнях метров от берега, передает Zakon.kz.

Об этом 17 мая 2026 года сообщили в пресс-службе ведомства. По их данным, инцидент произошел во время планового патрулирования акватории.

Спасатели заметили судно, потерявшее ход и дрейфующее примерно в 700 метрах от суши.

"Сотрудники МЧС незамедлительно приступили к проведению спасательной операции. Спасатели оперативно эвакуировали на берег 25 человек, в том числе 10 детей, обеспечив их безопасность".МЧС РК

Благодаря слаженным и быстрым действиям спасателей всех пассажиров благополучно доставили на берег. К счастью, никто из эвакуированных граждан не пострадал, в медицинской помощи никто из них не нуждался.

10 мая в Каспийском море спасли мужчину, которого вместе с лодкой унесло ветром на 400 метров от берега.

