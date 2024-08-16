Исследования: каждый десятый использует интимные фото партнеров для шантажа и мести

Согласно исследованию "Лаборатории Касперского", проведенному в разных странах, почти каждый десятый пересылал интимные изображения, чтобы отомстить бывшему партнеру, сообщает Zakon.kz.

Опрос провели в мае 2024 года. В нем приняли участие 9033 человека из разных стран в возрасте от 16 лет и старше.

Выяснилось, что 8% опрошенных рассылали интимные фото бывших партнеров из мести, 9% – для устрашения жертвы.

При этом реальные цифры могут быть выше, поскольку не все готовы откровенно рассказывать о подобных случаях.

Согласно исследованиям, 25% опрошенных хотя бы раз делились интимными фото, из них только 21% просили удалить их после просмотра.

При этом неизвестно, сколько людей действительно выполняли эту просьбу. Чаще всего интимными фото обмениваются молодые люди 25-34 лет (39%).

Чтобы защитить свою приватность, эксперты "Лаборатории Касперского" рекомендуют не делиться личными фото или видео с малознакомыми людьми, в том числе в приложениях для знакомств.

15 августа 2024 года Департамент полиции Алматы озвучил шесть самых популярных видов интернет-мошенничеств.

