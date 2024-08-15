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Самые популярные виды интернет-мошенничеств, при которых следует незамедлительно прекратить разговор

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 16:02 Фото: Zakon.kz
На какие только уловки не идут мошенники, чтобы достичь своей цели, каждый раз усовершенствуя способы обмана граждан. В связи с этим 15 августа 2024 года Департамент полиции Алматы собрал шесть самых популярных видов интернет-мошенничеств и выступил с обращением, сообщает Zakon.kz.

Более подробно о популярных видах интернет-мошенничеств рассказали в криминальной полиции южной столицы:

  1. Звонки, якобы, со служб безопасности банков, где мошенники сообщают вам о подозрительных транзакциях с вашего счета и убеждают совершить переводы со своего счета на безопасные счета.
  2. Звонки с Комитета национальной безопасности либо с других правоохранительных органов, где мошенники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, сообщают о проводимой спецоперации по поимке опасного мошенника, который, якобы, в настоящее время совершает операции с вашего счета. Тогда злоумышленники убеждают жертву произвести действия, которые приведут к потере денежных средств с его счетов.
  3. Звонки, где мошенники представляются сотрудниками сотовых операторов и сообщают вам, что срок действия вашей SIM-карты истекает. Для продления договора звонящие просят продиктовать SMS-коды, которые приходят на ваш телефон.
  4. Звонки от, якобы, брокеров, где злоумышленники предлагают выгодные инвестиции в криптовалюту, золото, акции, с доходностью более 50% в месяц. Однако после получения инвестиций они блокируют потерпевших во всех социальных сетях и мессенджерах.
  5. Продажа несуществующего товара либо услуги, то есть выставляют объявление в соцсетях и интернет-платформах о продаже какого-либо товара либо услуги (аренда квартир и так далее). После получения полной или частичной оплаты авторы "объявлений" исчезают.
  6. Случаи интернет-мошенничеств, где злоумышленники создают аккаунт в мессенджере WhatsApp от имени высокопоставленных руководителей государственных органов либо частных организаций, после чего ставят на "аватарку" фото руководителя, полученное из открытых источников, и пишут подчиненным о том, что необходимо срочно скинуть денежные средства на различные счета третьих лиц (дропы), под различными предлогами.

В связи с этим ДП Алматы призывает к бдительности, осторожности и усилению мер безопасности, в том числе:

  • не сообщайте никому SMS-сообщения, приходящие к вам с банков и сотовых операторов;
  • не отправляйте и не сообщайте никому свои личные данные, данные с банковских счетов и карт;
  • не передавайте свои банковские карты в пользование третьих лиц и не принимайте денежные средства на свое имя под любыми предлогами;
  • проверяйте рейтинги и отзывы об интернет-магазинах прежде, чем покупать товар либо получать услугу онлайн.
"Важно!!! Запомните, сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не просят вас совершать транзакции и не просят ваши личные данные через телефон. Во всех вышеуказанных случаях следует незамедлительно прекратить разговор и сообщить об этом в свой банк и территориальный орган внутренних дел".Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Ранее полицейские дали совет, как не позволить мошенникам оформить на вас кредит.

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