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Эпидемия оспы обезьян: санврачи обратились к казахстанцам

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 10:05 Фото: primeminister.kz
Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстана (КСЭК) опубликовал информацию о том, были ли зарегистрированы в стране случаи с подозрением на оспу обезьян, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, санврачи рассказали об основных симптомах вируса и дали рекомендации, как им не заразиться.

Оспа обезьян – инфекционное заболевание, вызываемое вирусом оспы обезьян. Ее основные клинические симптомы:

  • Инкубационный период может длиться от 5 до 21 дня.
  • Лихорадочная стадия обычно длится от 1 до 3 дней с такими симптомами, как лихорадка, головная боль, сыпь, боль в горле, боль в мышцах и спине, увеличение лимфатических узлов.

В комитете отмечают, что за последние шесть месяцев количество ежемесячно регистрируемых случаев оспы обезьян существенно снизилось по сравнению с мировым пиком в 30 721 случай, зафиксированным в августе 2022 года. Эндемичными являются регионы Африки, Америки и Европы.

"На сегодня ни одного случая заболевания с подозрением на оспу обезьян в Казахстане не зарегистрировано", – сообщили в КСЭК.

Принимаются соответствующие меры по недопущению завоза этой инфекции в страну.

Как не заразиться оспой обезьян:

  • избегать контакта с больными людьми и инфицированными животными (обезьяны, крысы, белки и другие животные могут быть носителями вируса);
  • использовать средства защиты. При работе с животными, особенно в лабораторных условиях или при уходе за ними, важно использовать защитную одежду, перчатки и маски;
  • соблюдать гигиену. Мытье рук с мылом и использованием дезинфицирующих средств помогут снизить риски заболевания;
  • при появлении таких симптомов, как сыпь, высокая температура, головная боль и усталость, нужно обращаться к врачу.

15 августа 2024 года стало известно, что Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

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