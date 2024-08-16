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Еще одну автобусную полосу ввели в Астане

Еще одна автобусная полоса в Астане, Мангилик ел, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 12:58 Фото: Zakon.kz
В Астане с 16 августа по проспекту Мангилик ел начала действовать Bus Lane, сообщает Zakon.kz.

Выделенная полоса действует на участке от проспекта Улы дала до улицы Керей Жанибек хандар в обоих направлениях.

"Основными целями Bus Lane являются повышение средней технической скорости общественного транспорта при высокой загрузке дорог, снижение числа ДТП, а также для обеспечения беспрепятственного движения карет скорой помощи, спецслужб, пожарной техники и официального такси. Это позволяет отрегулировать интервал движения в часы пик и снизить время ожидания на остановочных пунктах общественного транспорта", – отметили в CTS.

В компании сообщили, что пр. Мангилик Ел от пр. Улы дала до ул. Керей Жанибек хандар обслуживается маршрутами № 12, 15, 15А, 18, 35, 43, 46, 54, 70. Ежедневно на данных маршрутах курсируют 129 автобусов.

Это второй участок Bus Lane, внедренный в этом году. До этого Bus Lane был введен по ул. Ш. Айтматова.

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