Еще одну автобусную полосу ввели в Астане

В Астане с 16 августа по проспекту Мангилик ел начала действовать Bus Lane, сообщает Zakon.kz.

Выделенная полоса действует на участке от проспекта Улы дала до улицы Керей Жанибек хандар в обоих направлениях.

"Основными целями Bus Lane являются повышение средней технической скорости общественного транспорта при высокой загрузке дорог, снижение числа ДТП, а также для обеспечения беспрепятственного движения карет скорой помощи, спецслужб, пожарной техники и официального такси. Это позволяет отрегулировать интервал движения в часы пик и снизить время ожидания на остановочных пунктах общественного транспорта", – отметили в CTS.

В компании сообщили, что пр. Мангилик Ел от пр. Улы дала до ул. Керей Жанибек хандар обслуживается маршрутами № 12, 15, 15А, 18, 35, 43, 46, 54, 70. Ежедневно на данных маршрутах курсируют 129 автобусов.

Это второй участок Bus Lane, внедренный в этом году. До этого Bus Lane был введен по ул. Ш. Айтматова.