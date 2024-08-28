В Астане продолжают вводить новые автобусные полосы

В Астане еще на одном участке проспекта Туран, от улицы Керей Жанибек хандар до проспекта Улы дала, будет введена выделенная полоса Bus Lane, сообщает Zakon.kz.

28 августа 2024 года в CTS рассказали, что в настоящее время на указанном участке ведут работы по нанесению дорожной разметки, установке дорожных знаков и обустройству инфраструктуры.

"Дату запуска Bus Lane сообщим дополнительно. Внедрение Bus Lane позволяет регулировать интервал движения общественного транспорта в часы пик и снизить время ожидания на остановочных пунктах автобусов пассажирами, обеспечивает беспрепятственное движение машин скорой помощи, спецслужб и пожарных машин", – отмечают в компании.

С 20 августа в Астане ввели Bus Lane по пр. аль-Фараби на участке от пр. Улы дала до ул. Керей Жанибек хандар в двух направлениях. Кроме того, с 16 августа по проспекту Мангилик ел, от пр. Улы дала до ул. Керей Жанибек хандар в обоих направлениях, начала действовать Bus Lane.