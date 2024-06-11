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Когда в Астане введут выделенную полосу для автобусов

Когда в Астане введут, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 13:45 Фото: акимат города Алматы
В ночь с 15 на 16 июня по улице Айтматова в Астане будет введена выделенная полоса для общественного транспорта Bus Lane, сообщает Zakon.kz.

Выделенная полоса общей протяженностью 10,5 км появится на участке от ул. Ш. Косшыгулулы до ул. Ж. Молдагалиева, передает City Transportation Systems.

В настоящее время на указанном участке ведутся работы по нанесению дорожной разметки выделенной полосы для общественного транспорта.

Это первая из семи полос Bus Lane, которые планируются ввести в этом году в городе. Выделенные полосы будут введены по проспекту Мәңгілік ел, проспекту Туран, проспекту Тәуелсіздік, улице Керей Жанибек хандар, проспекту Улы Дала и проспекту Р. Кошкарбаева.

"Движение общественного транспорта по Bus Lane позволит сократить время проезда, интервал времени ожидания автобусов пассажирами на остановочных пунктах, увеличить среднюю эксплуатационную скорость. Также обеспечит беспрепятственное движение карет скорой помощи, спецслужб и пожарной техники".

Ранее стало известно, что в Астане закроют движение на участке проспекта Кабанбай батыра.

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