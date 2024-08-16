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Жителей и гостей Алматы предупредили о закрытии важной трассы

Жителей и гостей Алматы предупредили о закрытии важной трассы, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 13:14 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Движение по Кульджинскому тракту закроют на несколько дней из-за ремонта и реконструкции, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в Департаменте полиции Алматы.

"Управление административной полиции сообщает, что в связи с ремонтом и реконструкцией в период с 23:00 16 августа до 06:00 21 августа будет закрыто дорожное движение по Кульджинскому тракту от пр. Рыскулова до ул. Бухтарминская", – говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Как отмечается, объезд будет обеспечен в северном направлении по улицам Бухтарминская и Майлина, а в южном направлении – по ул. Бухтарминская и Талгарскому тракту.

"Департамент полиции Алматы призывает участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД, заблаговременно координировать свой маршрут и с пониманием отнестись к временным ограничениям", – заявили в пресс-службе ДП, обращаясь к жителям и гостям южной столицы.

Напомним, реконструкция Кульджинского тракта от пр. Рыскулова до ул. Бухтарминской стартовала 4 июня 2024 года. Как рассказали в акимате Алматы, работы по реконструкции трассы планируется завершить к 25 августа.

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