Как жители и гости Алматы отреагировали на закрытие Кульджинского тракта

Информация о закрытии движения на реконструируемом участке Кульджинского тракта вызвала бурное обсуждение в социальных сетях 16 августа 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Во второй половине дня Департамент полиции Алматы разослал информацию, что с 23:00 16 августа до 06:00 21 августа будет закрыто движение по Кульджинскому тракту от пр. Рыскулова до ул. Бухтарминская. Причина – ремонт и реконструкция. В связи с этим жителей и гостей южной столицы стражи порядка призвали соблюдать ПДД, заблаговременно координировать свой маршрут и "с пониманием отнестись к временным ограничениям". А в качестве объезда им предложили два варианта:

в северном направлении – по улицам Бухтарминская и Майлина,

в южном направлении – по ул. Бухтарминская и Талгарскому тракту.

Реакция тех, кто каждый день пользуется Кульджинским трактом, не заставила себя долго ждать:

"Печаль".

"Талгарка без того переполнена".

"Выходной дайте людям, пока не закончат ремонт".

"Зачем, чтобы залить асфальт, копать дорогу до 2 метра глубину?"

"Это что за ужас они придумали, теперь все будут ехать по Майлина..."



"Дорога в аэропорт, из-за пробок многие, наверное, не смогут рассчитать время".

"Вот честно, надоело уже, там, где нормальные дороги – копают, а там, где делать надо..."

"Почему прям перед началом учебы разрыли и без того ровную и без дыр дорогу? Вам делать нечего, пробки создавать. Даже ночью стоишь в пробках".

"Зачем разрыли и без этого нормальную дорогу? Столько людей страдают из-за этого, на работу едешь три часа и обратно так же! Делайте там, где нет дорог!"

"Какой объезд? На Талгарке и без этого... Как на работу и обратно добираться? По 3-4 часа?! Откройте реверсивное движение и гаишника на каждый 100 м, как минимум!"

"Да и без закрытия там вечная пробка! Мост для красоты построили... Что утром, что вечером, без разницы – там проще застрелиться, чем проехать. Когда строили, нужно было думать..."

Но возмущенных жителей и гостей Алматы поспешили успокоить в городском акимате, где заявили, что движение на реконструируемом участке Кульджинского тракта будет перекрываться только в ночное время. А не на несколько дней, как ранее информировали в ДП.

"Из-за дождливой погоды в июле был нарушен график работ. В этой связи в целях завершения работ по проезжей части до конца августа вводятся дополнительные ограничения движения в ночное время. Так, с 17 августа до 22 августа движение буде перекрываться в ночное время на участке от ул. Бухтарминской до пр. Рыскулова (в сторону города). Объезд будет обеспечен в северном направлении по улицам Бухтарминской и Майлина. В южном направлении – по ул. Бухтарминской и Талгарскому тракту", – разъяснили в пресс-службе акимата Алматы.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Напомним, реконструкция Кульджинского тракта от пр. Рыскулова до ул. Бухтарминской стартовала 4 июня 2024 года. Работы планировалось завершить к 25 августа.