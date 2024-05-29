В Алматы стартует реконструкция Кульджинского тракта
По данным ведомства, планируется расширение проезжей части с 4 до 6 полос, что позволит увеличить пропускную способность участка в два раза.
Что планируется сделать
Также проектом предусмотрена реконструкция дороги общей протяженностью 2,3 км.
"Будет устроено по 3 полосы движения в каждую сторону за счет ликвидации разделительной полосы и расширения проезжей части. Данная мера повысит пропускную способность участка с действующих 40 тысяч авто в сутки до 80 тысяч".Пресс-служба акимата Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Кроме того, предусмотрено устройство барьерного ограждения по краям дороги, опор освещения и водоотведения с проезжей части.
Для обеспечения безопасности пешеходов с двух сторон будет обустроен тротуар шириной от 2 до 3 метров.
Как будут вестись работы
Специалисты подчеркивают, работы по реконструкции проезжей части поделены на три этапа.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Первый этап предполагает работы по западной стороне дороги, второй – по центральной части и третий – по восточной. При этом на каждом этапе будет обеспечено движение по двум полосам в оба направления.
Когда завершится реконструкция
В ведомстве заверили, что продолжительность работ по каждому участку займет порядка одного месяца.
Открытие движения по всей ширине проезжей части с нанесением разметки и установкой знаков планируется обеспечить к 25 августа 2024 года.
28 мая 2024 года в Министерстве транспорта Казахстана сообщили о дорогах республиканской сети, которые будут асфальтировать в 2024 году. Подробнее с планами ведомства можно ознакомиться по ссылке.