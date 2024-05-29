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В Алматы стартует реконструкция Кульджинского тракта

В Алматы стартует реконструкция Кульджинского тракта, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 10:12 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы 4 июня 2024 года стартует реконструкция Кульджинского тракта от проспекта Рыскулова до улицы Бухтарминской. Подробно о планах стало известно Zakon.kz 29 мая из сообщения городского акимата. Примечательно, что на период работ количество полос для движения не сократится.

По данным ведомства, планируется расширение проезжей части с 4 до 6 полос, что позволит увеличить пропускную способность участка в два раза.

Что планируется сделать

Также проектом предусмотрена реконструкция дороги общей протяженностью 2,3 км.

"Будет устроено по 3 полосы движения в каждую сторону за счет ликвидации разделительной полосы и расширения проезжей части. Данная мера повысит пропускную способность участка с действующих 40 тысяч авто в сутки до 80 тысяч".Пресс-служба акимата Алматы
В Алматы стартует реконструкция Кульджинского тракта, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 10:12

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, предусмотрено устройство барьерного ограждения по краям дороги, опор освещения и водоотведения с проезжей части.

Для обеспечения безопасности пешеходов с двух сторон будет обустроен тротуар шириной от 2 до 3 метров.

Как будут вестись работы

Специалисты подчеркивают, работы по реконструкции проезжей части поделены на три этапа.

В Алматы стартует реконструкция Кульджинского тракта, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 10:12

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Первый этап предполагает работы по западной стороне дороги, второй – по центральной части и третий – по восточной. При этом на каждом этапе будет обеспечено движение по двум полосам в оба направления.

Когда завершится реконструкция

В ведомстве заверили, что продолжительность работ по каждому участку займет порядка одного месяца.

Открытие движения по всей ширине проезжей части с нанесением разметки и установкой знаков планируется обеспечить к 25 августа 2024 года.

28 мая 2024 года в Министерстве транспорта Казахстана сообщили о дорогах республиканской сети, которые будут асфальтировать в 2024 году. Подробнее с планами ведомства можно ознакомиться по ссылке.

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