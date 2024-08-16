Токаев встретился с жителями села Родина

Рабочая поездка главы государства Касым-Жомарта Токаева в Акмолинскую область продолжилась посещением Дома культуры в селе Родина. Об этом 16 августа 2024 года рассказали в пресс-службе президента, сообщает Zakon.kz.

В здании общей площадью 1563 кв. м функционируют хореографический и спортивный залы, студия звукозаписи и кружки. При учреждении также действуют различные творческие группы, спортивные клубы, которые посещают более 400 местных жителей.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарту Токаеву рассказали о реализуемых в селе Родина социальных проектах. В прошлом году в рамках социальной ответственности бизнеса одна из компаний направила на поддержку и развитие села 791 млн тенге.

Глава государства посмотрел композицию "Достық шуағы" в исполнении артистов Дома культуры и побеседовал с местными жителями.

Фото: akorda.kz

"Я всех приветствую. Я специально сегодня приехал, много слышал о хозяйстве Ивана Адамовича Сауэра. Каждый раз обещал, но смог приехать только сейчас. Хозяйство огромное, передовое по всем показателям. Всем желаю счастья и благополучия", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, президент осмотрел супермаркет "Наша родина", парк "Достық" и местную среднюю общеобразовательную школу.

Ранее Касым-Жомарт Токаев ознакомился с планом развития города, прилегающего к Астане.