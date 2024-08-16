Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев встретился с жителями села Родина

Токаев встретился с жителями села Родина, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 14:05 Фото: akorda.kz
Рабочая поездка главы государства Касым-Жомарта Токаева в Акмолинскую область продолжилась посещением Дома культуры в селе Родина. Об этом 16 августа 2024 года рассказали в пресс-службе президента, сообщает Zakon.kz.

В здании общей площадью 1563 кв. м функционируют хореографический и спортивный залы, студия звукозаписи и кружки. При учреждении также действуют различные творческие группы, спортивные клубы, которые посещают более 400 местных жителей.

Токаев встретился с жителями села Родина, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 14:05

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарту Токаеву рассказали о реализуемых в селе Родина социальных проектах. В прошлом году в рамках социальной ответственности бизнеса одна из компаний направила на поддержку и развитие села 791 млн тенге.

Глава государства посмотрел композицию "Достық шуағы" в исполнении артистов Дома культуры и побеседовал с местными жителями.

Токаев встретился с жителями села Родина, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 14:05

Фото: akorda.kz

"Я всех приветствую. Я специально сегодня приехал, много слышал о хозяйстве Ивана Адамовича Сауэра. Каждый раз обещал, но смог приехать только сейчас. Хозяйство огромное, передовое по всем показателям. Всем желаю счастья и благополучия", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, президент осмотрел супермаркет "Наша родина", парк "Достық" и местную среднюю общеобразовательную школу.

Ранее Касым-Жомарт Токаев ознакомился с планом развития города, прилегающего к Астане.

Читайте также

деньги, тенге
Контрафактную продукцию почти на 47 млн тенге изъяли в Казахстане
Законопроект
На какой стадии разработка законопроекта об авторском праве в Казахстане
Ноутбук
Минюст: Масштабы нарушений авторского права сопоставимы с оборотом наркотиков
Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Акмолинская область 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как отличить новую 10-тысячную купюру от поддельной, рассказали в Нацбанке
Как отличить новую 10-тысячную купюру от поддельной, рассказали в Нацбанке
64-летняя мама Тимати оригинально поздравила сына с днем рождения
64-летняя мама Тимати оригинально поздравила сына с днем рождения
Илья Авербух встретил жену из роддома на коньках
Илья Авербух встретил жену из роддома на коньках
Футбол Название BMW
Европейская пресса придумала прозвище для нового атакующего трио "Реала"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: