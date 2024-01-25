Токаев посетил восстановленное после январских беспорядков здание акимата Алматы

Программа рабочей поездки главы государства Касым-Жомарта Токаева в Алматы продолжилась посещением 25 января 2024 года восстановленного здания городского акимата, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что в ходе реконструкции были применены современные материалы и технологии, которые сделали здание акимата значительно более энергоэффективным.

Фото: akorda.kz

Учитывая историческую значимость здания, было принято решение сохранить его исторический архитектурный облик.

Восстановлена мраморная отделка фасадов, внутренние декоративные элементы из латуни и натуральных камней воссозданы в первоначальном виде.

В настоящее время полностью завершены три павильона, в которых с октября прошлого года размещены 14 управлений и аппарат акима города.

Президенту также было доложено, что сейчас продолжаются работы в павильоне №4, который больше всего пострадал от пожара.

Из-за воздействия высокой температуры несущая способность и железная конструкция купола были повреждены на 100%, вследствие чего пришлось полностью демонтировать купол.

Сегодня установлена новая конструкция, которая значительно легче прежней. Все строительные работы планируется завершить до конца февраля текущего года.

Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы вечером 24 января 2024 года.