Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев посетил восстановленное после январских беспорядков здание акимата Алматы

Токаев посетил восстановленное после январских беспорядков здание акимата Алматы Фото: akorda.kz
Программа рабочей поездки главы государства Касым-Жомарта Токаева в Алматы продолжилась посещением 25 января 2024 года восстановленного здания городского акимата, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что в ходе реконструкции были применены современные материалы и технологии, которые сделали здание акимата значительно более энергоэффективным.

Токаев посетил восстановленное здание акимата Алматы

Фото: akorda.kz

Учитывая историческую значимость здания, было принято решение сохранить его исторический архитектурный облик.

Восстановлена мраморная отделка фасадов, внутренние декоративные элементы из латуни и натуральных камней воссозданы в первоначальном виде.

В настоящее время полностью завершены три павильона, в которых с октября прошлого года размещены 14 управлений и аппарат акима города.

Президенту также было доложено, что сейчас продолжаются работы в павильоне №4, который больше всего пострадал от пожара.

Из-за воздействия высокой температуры несущая способность и железная конструкция купола были повреждены на 100%, вследствие чего пришлось полностью демонтировать купол.

Сегодня установлена новая конструкция, которая значительно легче прежней. Все строительные работы планируется завершить до конца февраля текущего года.

Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы вечером 24 января 2024 года.

Читайте также

благодарность прещзиденту
Аксакалы Мангистау поблагодарили Токаева за поддержку в укреплении статуса казахской лошади адайской породы
предупреждение
Спасатели Акмолинской области обратились к водителям
Динара Халдарова
Беспорядки-2022 Досаев Ерболат Токаев Касым-Жомарт Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
"Кселл" делает бесплатным проезд в общественном транспорте в 11 городах Казахстана
Kcell делает бесплатным проезд в общественном транспорте в 11 городах Казахстана
Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы
Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы
Баян Алагузова рассказала о дорогом подарке от сестры
Баян Алагузова рассказала о дорогом подарке от сестры
Авокадо или тыквенные семечки: что полезнее?
Авокадо или тыквенные семечки: что полезнее?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: