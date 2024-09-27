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С кем еще встретился Токаев в Туркестане

С кем еще встретился Токаев в Туркестане, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 14:03 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил Ледовый дворец в Туркестане. Об этом 27 сентября 2024 года рассказали в пресс-службе президента, сообщает Zakon.kz.

В ходе осмотра Ледового дворца Касым-Жомарту Токаеву продемонстрировали мастерство юных воспитанников, затем состоялась встреча со спортсменами и тренерами.

Хоккеисты местного клуба Turan Tigers подарили главе государства форму команды.

Президент встретился с юными спортсменами в ледовом дворце Туркестана, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 14:03

Фото: akorda.kz

Президент отметил, что всегда поддерживает отечественных спортсменов, следит за их достижениями, и пожелал им удачи.

Президент получил подарок от юных хоккеистов в Туркестане, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 14:03

Фото: akorda.kz

В соответствии с Комплексным планом социально-экономического развития региона на 2021-2025 годы в областном центре построены стадион "Туркестан арена", многофункциональный спортивный комплекс "Олимпик Центр", спортивный комплекс имени Бекзата Саттарханова, Академия футбола "Туран", 7 открытых теннисных кортов и 51-километровая велодорожка.

В комплексе, построенном по современным стандартам, созданы условия для занятий в течение всего года по таким спортивным дисциплинам, как шорт-трек, фигурное катание и хоккей.

Объект оснащен оборудованием из Италии, Канады, Германии, Финляндии. Специальная технология позволяет изменять форму площадки. Таким образом, на катке можно одновременно заниматься несколькими видами спорта.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область. Позднее стало известно, куда в первую очередь направился президент.

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