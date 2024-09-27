С кем еще встретился Токаев в Туркестане
В ходе осмотра Ледового дворца Касым-Жомарту Токаеву продемонстрировали мастерство юных воспитанников, затем состоялась встреча со спортсменами и тренерами.
Хоккеисты местного клуба Turan Tigers подарили главе государства форму команды.
Фото: akorda.kz
Президент отметил, что всегда поддерживает отечественных спортсменов, следит за их достижениями, и пожелал им удачи.
Фото: akorda.kz
В соответствии с Комплексным планом социально-экономического развития региона на 2021-2025 годы в областном центре построены стадион "Туркестан арена", многофункциональный спортивный комплекс "Олимпик Центр", спортивный комплекс имени Бекзата Саттарханова, Академия футбола "Туран", 7 открытых теннисных кортов и 51-километровая велодорожка.
В комплексе, построенном по современным стандартам, созданы условия для занятий в течение всего года по таким спортивным дисциплинам, как шорт-трек, фигурное катание и хоккей.
Объект оснащен оборудованием из Италии, Канады, Германии, Финляндии. Специальная технология позволяет изменять форму площадки. Таким образом, на катке можно одновременно заниматься несколькими видами спорта.
Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область. Позднее стало известно, куда в первую очередь направился президент.