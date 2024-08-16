Более 2500 работников образования приняли участие в августовском саммите Алматы

В Алматы состоялся августовский саммит педагогов на тему "Digital Kazakhstan: цифровое образование в новой реальности", приуроченный к началу нового учебного года.

Саммит собрал более 2500 работников образования, казахстанских и международных экспертов, в их числе председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Казахстана Асхат Аймагамбетов, депутат Сената Парламента Казахстана Нурия Ниязова. В мероприятии также приняли участие ректор КазНУ им. аль-Фараби Жансеит Туймебаев, ректор Казахского национального женского педагогического университета Гульмира Канай, заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Майра Мелдебекова, первый проректор Казахского национального педагогического университета им. Абая Бану Нарбекова. Специальным гостем стала известная в стране учитель, заслуженный деятель Казахстана, награжденная званием "Қазақстанның Еңбек Ерi", орденом "Отан" Аягүль Миразова.

Фото: акимат города Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев поприветствовал участников и гостей саммита, а также поздравил педагогов с наступающим новым учебным годом.

"В этом году программа саммита сосредоточена на интеграции современных цифровых инструментов и искусственного интеллекта в образовательный процесс. Эта интеграция откроет новые возможности для улучшения преподавания и обучения. В Алматы реализуется ряд проектов, в которых цифровые решения существенно меняют и улучшают образовательный контент для наших детей. Например, успешно зарекомендовали себя проекты Kitap.kz, TopIQ.kz, "AlmatyKids.kz", в пилотном режиме планируется внедрить новый проект – виртуального репетитора на основе искусственного интеллекта. Большое внимание мы уделяем модернизации и развитию инфраструктуры городских школ. В текущем году для них было приобретено 168 кабинетов новой модификации с интерактивным контентом для решения практических и теоретических задач. Это позволило достичь уровня 85% оснащенности школ современными предметными кабинетами", — сказал глава города.

Фото: акимат города Алматы

В ходе саммита прошло пленарное заседание, на котором обсуждались вопросы повышения квалификации педагогов, внедрения инноваций в образовательный процесс и были определены новые векторы развития сферы образования. В заседании приняли участие ведущие эксперты в области цифровых технологий в сфере образования. Среди них – главный исполнительный директор Times Publishing Limited Mr Peng Yim Siew (Сингапур), основатель и генеральный директор компании Bilim Media Group Рауан Кенжеханулы, основатель и генеральный директор nFactorialGroup Арман Сулейменов, генеральный директор Политехнического института Темасек Mr. AW Tuan Kee (Сингапур), Business growth эксперт, лидер программы Techwoman, генеральный директор Most Business Intelligence Эльмира Обри, генеральный директор "Центра Педагогических Инноваций "A’lem" Өрісбай Нұрсұлтан. Спикеры поделились опытом и инновациями в сфере образования.

Фото: акимат города Алматы

Также на августовском саммите обсуждались вопросы государственной политики в области цифровизации образования и цифровых инноваций, проблемы кибербезопасности детей и педагогов, включая этические аспекты.

В завершение мероприятия педагогам города вручили награды за вклад в развитие образования.

"В Алматы создаются уникальные условия для учителей, организовываются стажировки в ведущие страны мира, в этом году 70 алматинских педагогов поедут в Сингапур. Сейчас в школах хорошее оснащение. Внимание руководства города к нашей профессии – это большая честь. Для меня эта награда – признание моего труда и стимул стремиться к совершенствованию процесса обучения, чтобы были довольны ученики и их родители", – поделилась учитель информатики общеобразовательной школы №106 Нелля Голикова, награжденная нагрудным знаком "Ы. Алтынсарина".

Фото: акимат города Алматы

Стоит отметить, что по инициативе акима города Ерболата Досаева с начала нового учебного года планируется запустить специальную 12-недельную программу подготовки веб-разработчиков в сфере искусственного интеллекта для учителей государственных школ города Алматы. Каждая школьная команда создаст и запустит свое собственное веб-приложение с использованием возможностей генеративного искусственного интеллекта. Дополнительно будет инициирована программа обучения для учителей 100 школ по IT-дисциплинам, которая охватывает важные аспекты цифрового обучения и информационных технологий.