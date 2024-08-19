47% бюджета Карагандинской области идет на образование

Внедрение новых цифровых технологий в образование – главная тема августовского совещания педагогов Карагандинской области. По традиции были подведены итоги работы региональной системы образования в прошедшем учебном году и определены стратегические направления в новом.

В фойе Театра им. С. Сейфуллина, где проходило совещание, организовали цифровую выставку.

В этом году на сферу образования в Карагандинской области выделено около 47% бюджета. По поручению президента страны за последние пять лет заработная плата учителей увеличилась вдвое.

Планомерно идет модернизация школ, ремонтируются и строятся новые учебные заведения. До конца года построят две новые школы вместо аварийных в Бухар-Жырауском и Каркаралинском районах. Уже в этом учебном году в области распахнут свои двери 12 новых школ, из них 10 – комфортные. До 2025 года построят еще 20 школ, 18 из которых будут соответствовать стандартам нацпроекта "Комфортная школа". Укрепляется материально-техническая база. 80% школ области обеспечены современными предметными кабинетами.

Фото: акимат Карагандинской области

В прошедшем учебном году наши ученики подтвердили высокий международный имидж казахстанского образования и завоевали на международных олимпиадах и научных соревнованиях 26 медалей, что на восемь больше, чем в предыдущем учебном году.

Выделяются средства на дополнительное образование и творческое развитие. В этом году открыт новый Дворец школьников "Кәусар" в Пришахтинске. Подобный дворец начнут строить в этом году в Майкудуке. Выступая на совещании, аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев отметил огромный вклад работников образования в будущее страны.

"Мы стремимся создать комфортные условия для всестороннего развития детей и молодежи. Но именно от вас зависит качество образовательного процесса и тот вклад, который мы сделаем в будущее нашего региона и страны. Дорогие наши педагоги, перед нами стоят серьезные задачи, но я уверен, что вместе мы справимся. Пусть этот учебный год станет для всех годом достижений, успехов и новых горизонтов!" – пожелал карагандинским педагогам глава региона.

Фото: акимат Карагандинской области

Внедрение новых цифровых технологий в образование – главная тема августовского совещания педагогов Карагандинской области. По традиции были подведены итоги работы региональной системы образования в прошедшем учебном году и определены стратегические направления в новом.

Фото: акимат Карагандинской области





Фото: акимат Карагандинской области

По традиции на совещании педагогам вручили нагрудные знаки им. Ы. Алтынсарина, "Почётный работник образования", "Ветеран труда", также почетные грамоты МП РК.

"Я непрерывно преподаю 40 лет: 31 год отработала в селе Жанажол и последние девять лет тружусь в Каркаралинске. Профессию учителя выбрала сама. Благодарна, что оценили мой труд и вручили нагрудной знак "Ветеран труда". Учитель математики школы № 1 имени О. Жаутикова Каркаралинского района Дарига Тургамбаева