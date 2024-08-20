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Минздрав: В Казахстане случаев заражения оспой обезьян не зарегистрировано

Оспа обезьян , фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 10:30 Фото: рixabay
Вице-министр здравоохранения Казахстана Ержан Нурлыбаев 20 августа 2024 года на заседании правительства рассказал, какие меры принимаются, чтобы не допустить вспышку оспы обезьян в стране, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер подчеркнул, что оспа обезьян – редкое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением покраснения.

"С момента первой регистрации вспышки с мая 2022 года подтверждено порядка 99 тыс. случаев, из них 189 – летальных. Эндемичные страны включают: Гану, Конго, Камерун, Либерию, Нигерию, Центральную Африканскую Республику. На сегодняшний день в республике эпидемиологическая ситуация стабильная, случаев заражения не зарегистрировано", – рассказал Ержан Нурлыбаев.

По его словам, регулярно проводится оценка рисков, включая мониторинг эпидемиологической обстановки в соседних странах.

"Особое внимание уделяется гражданам, прибывшим из стран Африки, а также других стран, где зарегистрированы завозные случаи данной инфекции. Список неблагополучных стран постоянно обновляется. Контагиозность, заразность данной инфекции, по мнению ученных, невысока. Вероятность возникновения вспышки на территории Республики Казахстан минимальна. Несмотря на это, министерством принимаются все необходимые профилактические меры по недопущению завоза данной инфекции на территорию Республики Казахстан", – озвучил Ержан Нурлыбаев.

Вице-министр заявил, что на сегодня усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу.

"На случай завоза и выявления больных с подозрением на данную инфекцию разработаны алгоритмы действий медицинских служб по различным сценариям развития событий. Приняты меры для формирования необходимого объема запаса лекарственных средств. На местах проводятся повторные циклы обучения медработников методам диагностики и лечения. На сегодня подготовлено постановление главного государственного санитарного врача и национальный план действия при чрезвычайных ситуациях", – дополнил Ержан Нурлыбаев.

Он также подчеркнул, что ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения.

"Как видите, пока повода для беспокойства нет. Ни одного случая оспы обезьян в Казахстане не зарегистрировано. Но это не повод для самоуспокоения. Министерству здравоохранения необходимо и далее держать ситуацию под контролем, принять превентивные меры для предотвращения завоза инфекции в страну. Особенно это касается усиления контроля в аэропортах и на пограничных переходах", – поручил премьер-министр РК Олжас Бектенов.

15 августа 2024 года стало известно, что Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. В связи с этим 16 августа санврачи обратились к казахстанцам.

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