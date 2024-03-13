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Ситуацию с задержками рейсов из-за непогоды прокомментировали в аэропорту Алматы

Ситуацию с задержками рейсов из-за непогоды прокомментировали в аэропорту Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 11:23 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
С утра 13 марта 2024 года жители и гости Алматы жаловались на задержки рейсов в аэропорту южной столицы. На это отреагировали в пресс-службе воздушной гавани, сообщает Zakon.kz.

Согласно онлайн-табло Международного аэропорта Алматы, задержки все-таки были – как на отправление, так и на прибытие, но не массовые.

"Службы наземного обслуживания работают в штатном режиме. Задержек рейсов по метеоусловиям нет. По вопросам задержек некоторых рейсов просим обращаться непосредственно в авиакомпанию", – сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Алматы.

Накануне алматинцев предупредили, что город завалит снегом, и сотрудники ДЧС были правы. Сегодня жители и гости южной столицы проснулись в заснеженном городе.

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По данным акимата Алматы, с 22:30 12 марта в мегаполисе пошел дождь с переходом в мокрый снег, который, по прогнозам, будет идти до второй половины 13 марта.

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Динара Халдарова
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