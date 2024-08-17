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В Актау сотрудника акимата наказали за дороги без пешеходных переходов

Дорожный знак пешеходного перехода, дорожное движение, дорожные знаки, камеры видеонаблюдения, пешеходы, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 12:33 Фото: Zakon.kz
В Актау наказали сотрудника акимата города по итогам прокурорской проверки работы государственных органов по обеспечению дорожной безопасности, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе прокуратуры Мангистауской области пояснили, что к административной ответственности привлекли главу городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог:

"Анализ показал неисполнение акиматом предписаний органов полиции, касающихся установки и замены дорожных знаков и пешеходных переходов на важных участках дорог вдоль школ и детских садов".

После вмешательства прокуратуры в Актау дополнительно установили 150 дорожных знаков и обновили более 280 существующих, также окрасили 17 горизонтальных разметок дорог, в том числе прилегающих к образовательным учреждениям.

"Данные меры позволят значительно повысить безопасность на дорогах и снизить травматизм среди детей", – добавили в прокуратуре.

В Экибастузе рассказали о состоянии воспитанника детского сада, который получил ожог ротовой полости, когда опрокинул на себя бутылку с растворителем. Инцидент случился 15 августа 2024 года. По словам медиков, состояние мальчика удовлетворительное. Сотрудников дошкольного учреждения отстранили от работы, идет расследование.

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