В Жамбылской области чиновников наказали за плохие дороги

За плохое содержание автомобильных дорог наказали чиновников и руководителей дорожных организаций Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Там на 1,5 млн тенге оштрафовали 57 должностных лиц, передает "Седьмой канал". Во время проверки трасс полицейские обнаружили больше 2500 дорожных дефектов. В их числе:

выбоины в асфальте;

устаревшие, испорченные дорожные знаки;

некачественная расчистка от снега.

Всего с начала года сотрудники дорожно-технической инспекции обследовали порядка пяти тыс. км автодорог. Руководителям дорожных организаций и местным исполнительным органам направили больше 600 предписаний на устранение ошибок.

Со слов начальника отдела управления административной полиции областного ДП Азамата Бакытулы, после выявления дефектов на автомобильных дорогах, выдается предписание с исполнением срока.

"Например, на ямочные работы мы даем месяц на исполнение. Если в течение месяца подрядная организация или ответственные лица не могут устранить эти недостатки, они нам письменно отвечают о продлении данного предписания. За неисполнение предписания предусмотрена статья 462 часть 3 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан", – сказал он.

Недавно в прокуратуре Жамбылской области обсудили безопасность на приграничных территориях.