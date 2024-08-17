В Экибастузе рассказали о состоянии ребенка, который облился растворителем в детском саду

Воспитанника детского сада в Экибастузе, который получил ожог ротовой полости, опрокинув на себя бутылку с растворителем, перевели в отделение педиатрии. По словам медиков, его состояние удовлетворительное, сообщает Zakon.kz.

Подробности происшествия рассказала руководитель городского отдела образования Лаура Дисюпова:

"Инцидент случился в детском саду № 24 15 августа. Воспитанника старшей группы сразу же госпитализировали в городскую больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Он продолжает находиться под наблюдением врачей".

Отдел образования по данному факту организовал служебную проверку. В Управлении полиции проводят следственные мероприятия, по итогам которых ко всем виновным лицам будут приняты соответствующие меры.

"Находящиеся под следствием воспитатель и помощник воспитателя отстранены от исполнения служебных обязанностей. На руководителя дошкольного учреждения наложено дисциплинарное взыскание. Произошедшее недопустимо, поскольку безопасность детей превыше всего. Мы глубоко сопереживаем семье мальчика, находимся на связи с родителями ребенка и медиками", – добавила Дисюпова.

По предварительным данным, ребенок нашел бутылку с химической жидкостью в моечной.

Ранее сообщалось, что в Астане работница ТЭЦ-3 получила ожоги лица и руки серной кислотой. Инцидент случился 20 июля на новой столичной теплоцентрали. Пострадавшая работала аппаратчиком. В ее обязанности входило каждые полчаса подниматься на пятую отметку и проверять, прошла прокачка кислоты по трубам или нет.