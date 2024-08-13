Брошенные во время паводков собаки истребляют скот во дворах СКО

Жители аула Бесколь заявили о том, что бродячие собаки истребляют домашний скот в регионе, сообщает Zakon.kz.

Очевидцем стала жительница аула Бесколь Оксана Исаева. Она рассказала Astana TV, что на днях утром стая бродячих собак подошла к дому сельчан, где на привязи паслись козы, и набросилась на животных. Чудом уцелели маленькие козлята – они находились в закрытом загоне.

"Около 05:00 муж вышел из-за того, что услышал, что гавкают собаки, выскочил и увидел, что тут стая собак дерет наших козочек. Побежал разгонять – собаки кинулись на него. Пришлось ему вилы, лопаты хватать, чтобы разогнать эту стаю. Двух пришлось нам зарезать. Всё это мясо уничтожили, все оно пошло в утиль. Просто дорезали, чтобы коза не мучилась. Эти случаи учащаются, собак очень много". Жительница аула Бесколь Оксана Исаева

Как выяснилось, похожая ситуация и в других селах Кызылжарского района. В соседних Чапаево и Байтереке четвероногие также подрали животных. Не стали преградой даже загоны. И все это – за последний месяц.

Но боятся люди не только за скот, но и за детей, которые также могут стать жертвой недружелюбной своры. О ситуации знают и в райакимате. Там говорят – обращения действительно поступают, но сделать с бродячими собаками пока ничего не могут. После паводка их число увеличилось в разы. Нередко пострадавшие от большой воды сельчане, переезжая на новое место жительства, бросали домашних питомцев, и это лишь усугубило ситуацию.

"Отстрел был запрещен. Мы должны их отловить на территории, привить, провести кастрацию, потом выпустить в эту среду опять. Чтобы их отловить, нужно создать службу. Потом создать для них условия, то есть построить питомник, помещение, которое будет соответствовать всем санитарным и ветеринарным нормам. Такое здание мы запланировали, разработали проект, проходим сейчас экспертизу. Подготовлен земельный участок. Пока с питомником не решится вопрос, эта работа не сдвинется". Замакима Кызылжарского района Даурен Шаканов

Если проект все же утвердят, то на его финансирование и строительство питомника уйдет не один месяц, а может, даже и год. Больше всего сельчане опасаются за предстоящее начало учебного года – ведь многие из детей с окраин посещают школу в центральной части райцентра.

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