Мама-спасатель и папа-наркополицейский: в ДП Астаны – хвостатое пополнение

В Центре кинологической службы Департамента полиции (ДП) Астаны произошло радостное событие – пополнение. В ряды будущих четвероногих помощников полиции вступили сразу четверо щенков. Об этом стало известно из Instagram столичной полиции, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 20 августа 2026 года, на странице ДП Астаны опубликовали милое видео.

"Их мама – служебная бельгийская овчарка по кличке Хлоя Дея, специализирующаяся на поиске пропавших без вести. Для нее это первое потомство. Отец щенков – известный своими служебными заслугами Бакс. За время службы он неоднократно помогал полицейским обнаруживать наркотические средства. Сегодня щенкам уже два месяца. Они растут, играют и осваиваются в окружении кинологов, которые ежедневно заботятся о них. Несмотря на юный возраст, первые тестирования на пригодность к дальнейшей службе уже начались", – рассказали в пресс-службе столичной полиции.

Специалисты оценивают поведение малышей, их активность, внимание и другие качества, важные для будущей работы.

Более сложный этап тестирования пройдет, когда щенкам исполнится шесть месяцев. Именно эти этапы позволят определить потенциал каждого из них и выбрать дальнейшее направление подготовки.

Как сообщается, пока же у четверых будущих служебных собак – беззаботное детство, игры и забота кинологов. А впереди их ждут тренировки, обучение и ответственная служба на благо жителей столицы.

"Пополнение – большая радость для всего коллектива Центра кинологической службы. Совсем скоро эти маленькие хвостатые воспитанники станут настоящими четвероногими бойцами столичной полиции". Пресс-служба ДП Астаны

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