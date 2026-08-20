Мама-спасатель и папа-наркополицейский: в ДП Астаны – хвостатое пополнение
Сегодня, 20 августа 2026 года, на странице ДП Астаны опубликовали милое видео.
"Их мама – служебная бельгийская овчарка по кличке Хлоя Дея, специализирующаяся на поиске пропавших без вести. Для нее это первое потомство. Отец щенков – известный своими служебными заслугами Бакс. За время службы он неоднократно помогал полицейским обнаруживать наркотические средства. Сегодня щенкам уже два месяца. Они растут, играют и осваиваются в окружении кинологов, которые ежедневно заботятся о них. Несмотря на юный возраст, первые тестирования на пригодность к дальнейшей службе уже начались", – рассказали в пресс-службе столичной полиции.
Специалисты оценивают поведение малышей, их активность, внимание и другие качества, важные для будущей работы.
Более сложный этап тестирования пройдет, когда щенкам исполнится шесть месяцев. Именно эти этапы позволят определить потенциал каждого из них и выбрать дальнейшее направление подготовки.
Как сообщается, пока же у четверых будущих служебных собак – беззаботное детство, игры и забота кинологов. А впереди их ждут тренировки, обучение и ответственная служба на благо жителей столицы.
"Пополнение – большая радость для всего коллектива Центра кинологической службы. Совсем скоро эти маленькие хвостатые воспитанники станут настоящими четвероногими бойцами столичной полиции".Пресс-служба ДП Астаны
Ранее мы писали, что в Казахстане служебные собаки умеют не только находить наркотики и взрывчатку. У каждой из них свои вкусовые предпочтения, они искренне скучают по хозяевам и даже по-настоящему влюбляются. Как проходит их подготовка и почему кинологи называют питомцев напарниками, можете почитать здесь.