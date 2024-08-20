Подготовка к отопительному сезону: какие регионы Казахстана отстают от графика

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев 20 августа 2024 года на заседании в правительстве рассказал, на каком этапе находится подготовка к отопительному сезону в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что на сегодняшний день слабая подготовительная работа по заготовке угля наблюдается в шести регионах: Абайской, Кызылординской, Карагандинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях и Астане.

"В предстоящем отопительном периоде потребность в угольной продукции составляет 8,6 млн тонн. В том числе необходимо 2,3 млн тонны на коммунально-бытовые нужды, 6,3 млн тонны – на потребление населения. С начала отопительного сезона уже поставлено порядка 1 млн тонн – это 12% от годового плана", – сообщил Канат Шарлапаев.

По его словам, КТЖ и угледобывающие предприятия готовы поставлять необходимый объем угля в регионы согласно планам.

"Готовность объектов образования (к отопительному сезону. – Прим. ред.) составляет 88%. Отстают от графика пять регионов: Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская, Алматинская области и Алматы. По объектам здравоохранения ситуация аналогичная, процент готовности составляет 87%, то есть из 5788 объектов на сегодня готовы 5038. Низкие показатели в Карагандинской, Алматинской, Акмолинской областях и Шымкенте, Алматы. По жилым домам подготовительные работы завершены в 35 433 домах – это 70% от плана. Отмечаются ненадлежащие темпы готовности жилья в Шымкенте", – озвучил Канат Шарлапаев.

Также он отметил, что в регионах ведутся плановые ремонтные работы по инженерной инфраструктуре.

"В целом по республике запланирован ремонт 546 км тепловых сетей. Отремонтировано на сегодняшний день 354 км, или 65% от плана. По пяти регионам ремонт сетей выполнен менее чем на 50% от плана, в том числе в Шымкенте – 31%, Мангистауской – 41%, в Атырауской, Костанайской и Абайской областях – по 49%. В шести регионах ремонтные работы выполнены более чем на 75%. Это в Улытауской, Жетысуской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях и Астане", – заключил Канат Шарлапаев.

25 июня 2024 года премьер-министр РК Олжас Бектенов раскритиковал подготовку к отопительному сезону.