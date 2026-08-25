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Общество

Подготовка к отопительному сезону: два региона Казахстана отстают от графика

Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 10:41 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 25 августа 2026 года на заседании правительства рассказал о готовности регионов Казахстана к отопительному сезону, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что во всех регионах страны ведется соответствующая работа.

"На сегодняшний день из 10 913 объектов образования подготовлено 10 693, или 98%. 100% готовность наблюдается в 8 регионах. Отстают от графика 2 региона – это Алматинская и Актюбинская области", – сказал Ерсайын Нагаспаев.

По объектам здравоохранения, как отметил министр, ситуация аналогичная, процент готовности составляет 98%, то есть из 5 394 объектов на сегодня готовы 5 281.

"100%-ная готовность объектов наблюдается в 6 регионах. Низкие показатели в Шымкенте и Алматы", – добавил Ерсайын Нагаспаев.

Ранее мы писали, что алматинцам предложили избавиться от пени за долги по отоплению и горячей воде.

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Азамат Сыздыкбаев
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