Подготовка к отопительному сезону: два региона Казахстана отстают от графика

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 25 августа 2026 года на заседании правительства рассказал о готовности регионов Казахстана к отопительному сезону, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что во всех регионах страны ведется соответствующая работа.

"На сегодняшний день из 10 913 объектов образования подготовлено 10 693, или 98%. 100% готовность наблюдается в 8 регионах. Отстают от графика 2 региона – это Алматинская и Актюбинская области", – сказал Ерсайын Нагаспаев.

По объектам здравоохранения, как отметил министр, ситуация аналогичная, процент готовности составляет 98%, то есть из 5 394 объектов на сегодня готовы 5 281.

"100%-ная готовность объектов наблюдается в 6 регионах. Низкие показатели в Шымкенте и Алматы", – добавил Ерсайын Нагаспаев.

Ранее мы писали, что алматинцам предложили избавиться от пени за долги по отоплению и горячей воде.