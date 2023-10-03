Телевизоры и пылесосы начнут производить в Карагандинской области

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на заседании правительства рассказал, какие заводы запустят в Казахстане до конца года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Канат Шарлапаев перечислил ключевые проекты, которые реализуют до конца 2023 года.

"В Карагандинской области в декабре планируется запуск производства бытовой техники производительностью до 1,1 млн единиц продукции в год. На заводе будут изготавливать телевизоры, электрические водонагреватели, пылесосы, кухонные плиты, мини-печи, кухонные вытяжки, стиральные машины-полуавтомат под брендом ARTEL", – рассказал министр.

На заводе, по его словам, планируют создать 530 новых рабочих мест.



Также в декабре текущего года планируют запустить современный завод по производству спецкокса. Мощность предприятия составит 400 тыс. тонн в год, на нем создадут 261 новое рабочее место. Эта продукция позволит обеспечить внутренние потребности предприятий ERG с последующим выходом на экспорт.

В Костанайской области планируют начать производство автомобилей Chevrolet Onix мелкоузловым методом (CKD).

"Планируется выпускать 30 тыс. единиц в год, что позволит обеспечить внутренний спрос и создать 400 рабочих мест", – сообщил Канат Шарлапаев.

Какую поддержку могут получить отечественные производители от государства, можно прочитать здесь.