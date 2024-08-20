Эрлан Батырбеков: схема работы АЭС обладает уникальными мерами безопасности

В Астане на публичных обсуждениях по строительству атомной электростанции генеральный директор РГП "Национальный ядерный центр РК" Эрлан Батырбеков подробно объяснил принцип работы АЭС и меры безопасности, сообщает Zakon.kz.

По его словам, главное отличие между ТЭЦ и АЭС заключается в том, что для образования пара в ТЭЦ используется энергия сжигания углеводородного топлива в котле, тогда как в АЭС – это ядерный реактор и энергия ядерных реакций.

Он рассказал, что в двухконтурной водо-водяной АЭС первый контур, служащий для съема энергии с атомного реактора, полностью изолирован от остального оборудования станции. В этом контуре циркулирует специально подготовленная и очищенная вода.

Во втором контуре пар переходит на турбину, вращая ее и вырабатывая электрическую энергию. Отработанный пар снова конденсируется за счет охлаждения на конденсаторе, и вода снова поступает в парогенератор.

"То есть два таких контура, которые абсолютно независимы друг от друга и не взаимодействуют с другими элементами станции. Поскольку в них течет специально подготовленная вода, никакого взаимодействия с близлежащими водоемами также нет. Энергия водоема может быть использована только для конденсатора", – пояснил генеральный директор Национального ядерного центра.

Батырбеков также акцентировал внимание на том, что все установки, которые предлагаются мировыми поставщиками атомных технологий для строительства, относятся к поколению III и III+. При их разработке уже учтены все возможные инциденты и аварии, происходившие ранее.

"На сегодняшний день предлагаются для строительства на территории Республики Казахстан реакторы поколения III и III+. Это реакторы, у которых существуют как пассивные, так и активные системы безопасности, которые успешно дополняют и взаимозаменяют друг друга", – добавил эксперт.

Данному поколению свойственна так называемая глубоко эшелонированная система защиты.

"Все это позволяет на сегодняшний день выдерживать землетрясения до 8 баллов, ураганный ветер со скоростью 56 м/с, наводнения. В случае даже самой тяжелой аварии, вероятность которой мала, предусмотрена специальная ловушка, которая локализует расплав в активной зоне", – подчеркнул Эрлан Батырбеков.