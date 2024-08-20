Выдержат землетрясение, наводнение и ураган: эксперт о современных атомных станциях

Генеральный директор РГП "Национальный ядерный центр РК" Эрлан Батырбеков 20 августа 2024 года в кулуарах публичных слушаний по строительству АЭС в Казахстане рассказал, как будет обеспечиваться безопасность на станции, если ее построят, сообщает Zakon.kz.

Эрлан Батырбеков отметил, что известные аварии на АЭС произошли на станциях, которые строились для того, чтобы показать принципиальную возможность преобразования ядерной энергии в энергетическую, и там вопросы безопасности стояли на втором уровне. Речь идет о Чернобыле и позже Фукусиме.

"После того, как это случилось, мы начали обсуждать и анализировать все аварии, все инциденты на всех атомных установках. И все это было вложено в новый сегмент, в новую философию подхода к атомной энергетике, а именно философию, во главе угла которой стояла ядерная безопасность. Были созданы новые реакторы, это реакторы 3 и 3+, которые обладают не только активными системами безопасности, но и пассивными, не требующими электроэнергии. Эти пассивные системы позволяют даже при малейшем отклонении от нормального русла, нормальной эксплуатации атомной электростанции возвращать его обратно, без электричества", – указал он.

Так, по его словам, пассивная система охлаждения может в течение трех суток охлаждать реактор, независимо от того, есть или нет оператор.

"Эти реакторы снабжены так называемой многостадийной системой защиты. Первая – это само топливо, его структура. Второе – это металлическая оболочка тепловыделяющего элемента, в котором находится топливо. Третье – это корпус самого реактора из 20-сантиметрового герметичного металла. Ну и четвертое – это двухслойный контайнмент. Это железобетонная конструкция, представляющая собой один метр шириной, плюс к нему же еще металлическая конструкция герметичная. Все это выдерживает 8 баллов землетрясения, наводнение, ураган со скоростью 50 метров в секунду, а также падение реактивного самолета", – пояснил спикер.

20 августа в Астане состоялись финальные публичные слушания по вопросу строительства АЭС в Казахстане.

Депутат Мажилиса Никита Шаталов назвал преимущества атомной станции.